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Участки ГТС «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» начали заполняться газом

17 Декабря 2011, 18:06 | Владивосток

Участки газотранспортной системы «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» начали заполняться газом, данная операция предшествует вводу системы в эксплуатацию, говорится в сообщении российского газового холдинга ОАО “Газпром”.

На линейной части магистрального газопровода протяженностью более 1100 км прошли испытания на прочность. Началось заполнение газом участков газопровода протяженностью более 800 км (технологическая операция, предшествующая вводу ГТС в эксплуатацию).

На газораспределительной станции (ГРС) г. Владивостока успешно проведены пусконаладочные работы. Готов к приему газа межпоселковый газопровод от ГРС на остров Русский с отводом на ТЭЦ-2 г. Владивостока, строительство которого, в том числе первой нитки перехода под проливом Босфор-Восточный, завершено. Продолжается сооружение газопровода от ГРС до ТЭЦ-1 с отводом на котельную «Северная».

Досье "ЗР"

Общая проектная протяженность газопровода от ГРС г. Владивостока на остров Русский с отводом на ТЭЦ-2 г. Владивостока составляет около 34 км: по материковой части более 15 км, по острову Русский — порядка 12 км, под проливом Босфор-Восточный — около 6 км в двуниточном исполнении.

Газ будет поступать из ГТС «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» и использоваться на ТЭЦ-2 и для нужд теплоэнергоснабжения объектов саммита АТЭС-2012. Перевод ТЭЦ-2 с угля на газ позволит сделать энергоснабжение потребителей Владивостока более надежным, а также существенно улучшить экологическую обстановку в городе, говорится в сообщении газового холдинга.

Автор: По сообщениям пресс-служб
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