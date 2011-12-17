Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Участки ГТС «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» начали заполняться газом
Участки газотранспортной системы «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» начали заполняться газом, данная операция предшествует вводу системы в эксплуатацию, говорится в сообщении российского газового холдинга ОАО “Газпром”.
На линейной части магистрального газопровода протяженностью более 1100 км прошли испытания на прочность. Началось заполнение газом участков газопровода протяженностью более 800 км (технологическая операция, предшествующая вводу ГТС в эксплуатацию).
На газораспределительной станции (ГРС) г. Владивостока успешно проведены пусконаладочные работы. Готов к приему газа межпоселковый газопровод от ГРС на остров Русский с отводом на ТЭЦ-2 г. Владивостока, строительство которого, в том числе первой нитки перехода под проливом Босфор-Восточный, завершено. Продолжается сооружение газопровода от ГРС до ТЭЦ-1 с отводом на котельную «Северная».
Досье "ЗР"
Общая проектная протяженность газопровода от ГРС г. Владивостока на остров Русский с отводом на ТЭЦ-2 г. Владивостока составляет около 34 км: по материковой части более 15 км, по острову Русский — порядка 12 км, под проливом Босфор-Восточный — около 6 км в двуниточном исполнении.
Газ будет поступать из ГТС «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» и использоваться на ТЭЦ-2 и для нужд теплоэнергоснабжения объектов саммита АТЭС-2012. Перевод ТЭЦ-2 с угля на газ позволит сделать энергоснабжение потребителей Владивостока более надежным, а также существенно улучшить экологическую обстановку в городе, говорится в сообщении газового холдинга.
Новости тематики
- ДРСК приняла в эксплуатацию энергообъекты 0,4-10 кВ на острове Русский
- Во Владивосток доставлено котельное оборудование для строящейся ТЭЦ "Восточная"
- Ряд жилых домов Владивостока может остаться без горячей воды
- Отопление Владивостока началось с острова Русский
- Во Владивостоке одну из узловых подстанций ждет реконструкция
- Во Владивостоке энергетики грозятся обесточить "Фетисов Арену" за долги
- Владивостоку добавили энергомощности
- Приморский завод "Газпрома" даст первую продукцию через пять лет
- На острове Русском во Владивостоке введена в строй мини-ТЭЦ "Океанариум"
- Дом должен быть эффективным
Новости раздела
- Новый авиарейс связал Приморье и Республику Корея
- "Хаятты" вновь идут на продажу
- Необычный фестиваль пройдет в Приморье
- Приморье вновь попытается избавиться от "Хаяттов"
- На золоотвале ТЭЦ-1 во Владивостоке задумали построить что-то грандиозное
- Из Владивостока можно будет уехать в Пусан на поезде
- Приморье в очередной раз попробует избавиться от проклятия
- Авиакомпания "Аврора" улетит с Сахалина во Владивосток
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Во Владивостоке остыли топки мусоросжигательного завода
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Свершилось: В круиз на лайнере можно будет отправиться прямо из Владивостока
- Доллару предрекли 30-процентный обвал
- Правительство Хабаровского края пополнилось двумя новыми чиновниками
- Муниципальный автопарк Хабаровска пополнился новыми автобусами на газовом ходу
- Фестиваль "Территория. Сахалин" открылся спектаклем-концертом "Ван Гог. Письма к брату"
- Игорь Пушкарёв: "Добро и зло всегда возвращается к тем, кто их творит..."
- Эсминец ВМС США приблизился к Владивостоку на критическое расстояние
- Во Владивостоке инвестор из Гонконга за 1,5 млрд рублей строит доступное жилье
- Швартовать, так "принцессу"
- Жители Приморья рассказали, как отмечают Новый год на работе