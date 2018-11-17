На золоотвале ТЭЦ-1 во Владивостоке задумали построить что-то грандиозное

На заброшенном побережье Амурского залива ведутся масштабные изыскательские работы

Деловой газетой «Золотой Рог» отмечена изыскательская деятельность геологов под новое строительство на месте золоотвала Владивостокской ТЭЦ-1. Буровая установка производит работы по выемке образцов на части золоотвала, свободной от хозяйственной деятельности, которая здесь в основном ограничивается автостоянкой и соответствующими услугами.

Как отмечает юрист КА «Власов, Штыков и партнеры» Михаил СЕРЕБРЯНСКИЙ, в настоящее время данная территория по ПЗЗ относится к зоне Р3, где возможно размещать различные объекты отдыха и туризма, и она относится к муниципальной собственности.

Известно, что в отношении прибрежной полосы от спорткомплекса «Олимпиец» до пляжа в районе мыса Чумака, где расположены земельные участки 25:28:020009:13 и 25:28:020009:20, принято решение о ее скором благоустройстве со строительством инфраструктуры, характерной для обслуживания большого потока пеших туристов и отдыхающих. На одном из градосоветов, кстати, обсуждались эскизные предложения проектировщиков по этому отрезку побережья. Однако окончательного проекта после замечаний общественность города пока не увидела.

Что же касается основной территории золоотвала, то, выяснилось, что она пригодна для многофункциональной общественно-жилой застройки первого типа – ОЖ-1, которая предполагает малоэтажное строительство в легких конструкциях. Вероятно, зола в теле золоотвала является довольно слабым основанием, хотя сверху она за долгое время уже серьезно уплотнена насыпным грунтом.

Под малоэтажное неответственное строительство изыскательские работы необязательны, а вот под многоэтажные проекты без них не обойтись. Вероятно, в отношении золоотвала есть намерения обосновать строительство таких объектов и предложить их строительство.

Кстати, в прошлом в отношении этой территории были различные пожелания и предложения градостроителей по строительству здесь высотного комплекса зданий общественно-делового назначения в сочетании с рекреацией. Однако такие здания логичнее располагать не на золоотвале, а рядом – на месте существующей промзоны, постепенно ее сокращая. В отношении же территории самого золоотвала важно не просчитаться и разместить здесь объекты, которые действительно можно назвать стоящими для украшения Владивостока и побережья Амурского залива.