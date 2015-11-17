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Из Москвы во Владивосток начала летать еще одна авиакомпания

17 Ноября 2015, 10:43 | Владивосток

Авиакомпания «ЮТэйр» выполнила первый рейс из Москвы во Владивосток, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Авиакомпания «ЮТэйр» начала выполнять регулярные рейсы из Москвы (аэропорт «Внуково») во Владивосток, составив конкуренцию «Аэрофлоту» на популярном направлении, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Согласно данным аэропорта «Внуково», Самолет Boeing-767-200 вылетел из аэропорта Внуково вечером 16 ноября, приземлился в аэропорту Владивостока (Кневичи) во вторник в 9.50 по местному времени.

Рейсы будут выполняться трижды в неделю: из Москвы - по понедельникам, средам и субботам, из Владивостока - по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Время в пути составляет 9 часов.

В последнее время, с уходом с рынка авиакомпании «Трансаэро»  беспосадочные перелеты на линии Москва-Владивосток-Москва выполнял только «Аэрофлот».

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: "ютэйр"  "Аэрофлот"  рейсы  авиа 



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Комментарии

  • Псевдоним14:34, 17.11.2015#

    Прекрасно, но цены просто кошмар!!! Мне с двумя маленькими детьми, чтобы слетать к родственникам, обойдутся в 116 тысяч рублей. . .

  • Псевдоним14:44, 17.11.2015#

    брехня. вво- Москва и обратно. 18т билет взрослый. реб 11т всего 40т и не надо врать. что дороже.

  • сп06:36, 18.11.2015#

    Смотрел 16 ноября на 17 билеты предлагали по 37т. руб. , при этом аэрофлот предлагал по 11т. руб. -все это до Москвы.

  • Гость17:57, 17.11.2015#

    Очень дорогие билеты! Трансаэро действительно составляло конкуренцию и даже в Питер можно было летать по вполне сносной цене летом прямым рейсом, а зимой с посадкой в Москве, но удобной стыковой.

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