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Из Москвы во Владивосток начала летать еще одна авиакомпания
Авиакомпания «ЮТэйр» выполнила первый рейс из Москвы во Владивосток, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Авиакомпания «ЮТэйр» начала выполнять регулярные рейсы из Москвы (аэропорт «Внуково») во Владивосток, составив конкуренцию «Аэрофлоту» на популярном направлении, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Согласно данным аэропорта «Внуково», Самолет Boeing-767-200 вылетел из аэропорта Внуково вечером 16 ноября, приземлился в аэропорту Владивостока (Кневичи) во вторник в 9.50 по местному времени.
Рейсы будут выполняться трижды в неделю: из Москвы - по понедельникам, средам и субботам, из Владивостока - по вторникам, четвергам и воскресеньям.
Время в пути составляет 9 часов.
В последнее время, с уходом с рынка авиакомпании «Трансаэро» беспосадочные перелеты на линии Москва-Владивосток-Москва выполнял только «Аэрофлот».
Ольга ДОБРОЛЮБОВА.
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