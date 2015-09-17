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Жители Приморья могут получить скидки на туры в Корею

17 Сентября 2015, 15:30 | Владивосток

Представительство Национальной организации туризма Кореи во Владивостоке проводит Ярмарку корейского туризма-2015. Как сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе НОТК во Владивостоке, мероприятие состоится 18 -19 сентября в отеле «Хёндэ».

Ярмарка – это уникальный шанс для всех желающих получить скидки на осеннее-зимние туры в Корею от девяти ведущих туроператоров города Владивостока. Туркомпании, работающие или заинтересованные работать по направлению Кореи, имеют возможность обсудить все насущные вопросы с двенадцатью корейскими туроператорами из Республики Корея.

Особым подарком для всех посетителей станет выступление спецгостей из Республики Корея - артистов мюзикла «Хваран» (букв. "Цветущая молодежь"). Это представление расскажет зрителям о пяти юношах, которые пытаются стать великими воинами и достичь совершенства в боевых искусствах.

В программе мероприятия аквагрим и фотосессия в ханбоках для всех желающих, а также презентация специальных программ для российских туристов в провинцию Канвондо – место проведения Зимних олимпийских игр 2018 г.

 На входе зрителям будут раздаваться билеты для розыгрыша, главным призом которого станут авиабилеты в Корею.

 Внимание! Количество билетов для розыгрыша ограничено!

Корейские участники:

  • US TRAVEL
  • Nancy Tour Co.,LTD
  • Quality Travel
  • Plaza21
  • SAM TOUR
  • INTE tour
  • JaneTour&DMC
  • Top Flight Travel
  • HANSE TRAVEL
  • Bosuk Tours, Ltd
  • Kim`s Travel DMC
  • Baikal Tour
  • Cheil Women Hospital

 

Российские участники:

  • Фрегат Аэро
  • Лагуна
  • Билетур
  • Владбюро
  • Мегатур
  • Бенефит
  • РИТМ-10
  • Статус Клуб
  • Верналь

 

Авиаперевозчики:
  • Asiana Arlines
  • Korean Air

Иные:

  • Представительство провинции Канвон-до
  • Мюзикл «Хваран»
  • Дата: 18 сентября (14:00 -18:00 ), 19 сентября (11:00 – 18:00)
  • Место: зал «Даймонд», отель «Хёндэ», ул. Семёновская, д.29
  • Тел. для справок: +7-423-249-11-63
  • Группа в контакте: http://vk.com/event100482638
  • Вход свободный

Газета «Золотой Рог», Владивосток.


 
Автор:
Теги: Корея  гостиницы  культура  туризм  ярмарка  владивосток 



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Комментарии

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