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Жители Приморья могут получить скидки на туры в Корею
Представительство Национальной организации туризма Кореи во Владивостоке проводит Ярмарку корейского туризма-2015. Как сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе НОТК во Владивостоке, мероприятие состоится 18 -19 сентября в отеле «Хёндэ».
Ярмарка – это уникальный шанс для всех желающих получить скидки на осеннее-зимние туры в Корею от девяти ведущих туроператоров города Владивостока. Туркомпании, работающие или заинтересованные работать по направлению Кореи, имеют возможность обсудить все насущные вопросы с двенадцатью корейскими туроператорами из Республики Корея.
Особым подарком для всех посетителей станет выступление спецгостей из Республики Корея - артистов мюзикла «Хваран» (букв. "Цветущая молодежь"). Это представление расскажет зрителям о пяти юношах, которые пытаются стать великими воинами и достичь совершенства в боевых искусствах.
В программе мероприятия аквагрим и фотосессия в ханбоках для всех желающих, а также презентация специальных программ для российских туристов в провинцию Канвондо – место проведения Зимних олимпийских игр 2018 г.
На входе зрителям будут раздаваться билеты для розыгрыша, главным призом которого станут авиабилеты в Корею.
Внимание! Количество билетов для розыгрыша ограничено!
Корейские участники:
- US TRAVEL
- Nancy Tour Co.,LTD
- Quality Travel
- Plaza21
- SAM TOUR
- INTE tour
- JaneTour&DMC
- Top Flight Travel
- HANSE TRAVEL
- Bosuk Tours, Ltd
- Kim`s Travel DMC
- Baikal Tour
- Cheil Women Hospital
Российские участники:
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Авиаперевозчики:
- Asiana Arlines
- Korean Air
Иные:
- Представительство провинции Канвон-до
- Мюзикл «Хваран»
- Дата: 18 сентября (14:00 -18:00 ), 19 сентября (11:00 – 18:00)
- Место: зал «Даймонд», отель «Хёндэ», ул. Семёновская, д.29
- Тел. для справок: +7-423-249-11-63
- Группа в контакте: http://vk.com/event100482638
- Вход свободный
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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