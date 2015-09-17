Жители Приморья могут получить скидки на туры в Корею

Представительство Национальной организации туризма Кореи во Владивостоке проводит Ярмарку корейского туризма-2015. Как сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе НОТК во Владивостоке, мероприятие состоится 18 -19 сентября в отеле «Хёндэ».

Ярмарка – это уникальный шанс для всех желающих получить скидки на осеннее-зимние туры в Корею от девяти ведущих туроператоров города Владивостока. Туркомпании, работающие или заинтересованные работать по направлению Кореи, имеют возможность обсудить все насущные вопросы с двенадцатью корейскими туроператорами из Республики Корея.

Особым подарком для всех посетителей станет выступление спецгостей из Республики Корея - артистов мюзикла «Хваран» (букв. "Цветущая молодежь"). Это представление расскажет зрителям о пяти юношах, которые пытаются стать великими воинами и достичь совершенства в боевых искусствах.

В программе мероприятия аквагрим и фотосессия в ханбоках для всех желающих, а также презентация специальных программ для российских туристов в провинцию Канвондо – место проведения Зимних олимпийских игр 2018 г.

На входе зрителям будут раздаваться билеты для розыгрыша, главным призом которого станут авиабилеты в Корею.

Внимание! Количество билетов для розыгрыша ограничено!

Корейские участники:

US TRAVEL

Nancy Tour Co.,LTD

Quality Travel

Plaza21

SAM TOUR

INTE tour

JaneTour&DMC

Top Flight Travel

HANSE TRAVEL

Bosuk Tours, Ltd

Kim`s Travel DMC

Baikal Tour

Cheil Women Hospital

Российские участники:

Фрегат Аэро Лагуна Билетур Владбюро Мегатур Бенефит РИТМ-10

Статус Клуб

Верналь Авиаперевозчики:

Asiana Arlines

Korean Air

Иные:

Представительство провинции Канвон-до

Мюзикл «Хваран»

Дата: 18 сентября (14:00 -18:00 ), 19 сентября (11:00 – 18:00)

Место: зал «Даймонд», отель «Хёндэ», ул. Семёновская, д.29

Тел. для справок: +7-423-249-11-63

Группа в контакте: http://vk.com/event100482638

Вход свободный

Газета «Золотой Рог», Владивосток.



