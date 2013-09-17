Есть учет - будет экономия!

Сложившаяся система централизованного теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства г. Владивостока имеет систему индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) зданий, оснащенных смесительными устройствами - элеваторами.

В ситуации, когда параметры теплоносителя не соответствуют требуемым (ниже расчетных), наличие элеватора в индивидуальном тепловом пункте (ИТП), как смесителя подающей и обратной воды, теряет смысл, а в некоторых случаях является совершенно неприемлемым. В переходные периоды года (октябрь, ноябрь, март, апрель, май) параметры теплоносителя не снижаются (срезка температурного графика) из расчета обеспечения горячего водоснабжения. Элеваторная схема не предусматривает регулирования и способствует перегреву помещения, а следовательно, и перерасходу тепла в переходный период.

В сложившихся условиях одним из направлений улучшения теплового режима помещений и экономии тепла в зданиях любого назначения является регулирование теплопотребления в ИТП с заменой элеватора специальным бесшумным циркуляционным насосом.

В ИТП устанавливается автоматический клапан, регулирующий долю подмешиваемой горячей воды, который управляется специальным электронным блоком. На основе сбора сигналов о температуре наружного воздуха, температуре воды в подающей и обратной магистралях, электронный блок выдает управляющий сигнал на исполнительный механизм клапана, сокращая или увеличивая расход сетевой горячей воды.

Такая система обеспечивает регулирование теплоотдачи системы отопления «по потребности», а также позволяет обеспечить температуру воды в обратной магистрали в соответствии с договором по графику регулирования в тепловых сетях.

Предлагаемая схема ИТП обеспечивает:

Экономию тепловой энергии в осенне-весенний период (предотвращение перегрева помещения) за счет автоматического регулирования смешения горячей и обратной воды в системе отопления (уменьшение доли горячей воды).

Экономию тепловой энергии в зимний период за счет уменьшения расхода теплоносителя в дневное время по сравнению с ночным.

Общая экономия тепла за отопительный период составляет 25% - 50%.

Срок окупаемости указанной схемы составляет от 1 до 3 лет.

Сегодня отсутствие информации о реальном потреблении тепловой энергии зданием или потреблении воды квартиросъемщиком приводит к завышенным платежам граждан и излишним бюджетным дотациям. Пользуясь отсутствием учета, тепло- и водоснабжающие организации закладывают в экономические расчеты стоимость сверхнормативных потерь.

Первый шаг к энергосбережению - точный учет всех энергоресурсов на пути от производителя до конечного потребителя. Сам по себе учет не является способом снижения теплопотребления. Однако на практике установка приборов учета, как правило, позволяет получить ощутимый экономический эффект. Это связано с несоответствием расчетных значений тепловых нагрузок фактическим теплопотреблениям объектов. В среднем, проектная нагрузка завышена на 30-60% по сравнению с реальным потреблением здания.

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Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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