Регистрация недвижимости ускоряется

По данным Управления Росреестра по Приморскому краю, сокращаются сроки государственной регистрации объектов недвижимости. Общий срок, в который она должна укладываться, сокращается до 18 календарных дней.

Из ряда других изменений особенно выделяется, то, что госрегистрация возникновения и перехода прав на недвижимое имущество теперь будет удостоверяться по выбору правообладателя или свидетельством о госрегистрации прав или выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Зарегистрировать право собственности на объект недвижимого имущества можно будет через интернет. Заявления и другие необходимые документы в управление также можно будет подать в электронном виде при условии их надлежащего заверения.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.