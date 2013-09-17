Во Владивостоке метры "Фрегата" продолжают дорожать

С начала сентября ООО «Жилкапинвест» в очередной раз решило поднять цены на 1-2-комнатные квартиры в строящемся жилом доме на ул. Ватутина, 27 во Владивостоке, оставив прежние только на пользующиеся меньшим спросом 3-комнатные квартиры. 1-комнатные квартиры в этом доме имеют площадь 31,9-45,7 кв. метров, 2-комнатные - 56-59,1 и 3-комнатные - около 97 кв. метров.

Летние цены на 1-комнатные квартиры в этом доме были по 66 тыс. рублей за 1 кв. метр, на двухкомнатные - 55-58 тыс. В офисе продаж отметили, что повышение цены небольшое - всего 1-2 тыс. рублей за квадрат.

Стоит отметить, что это уже пятое в текущем году повышение цен на квартиры во втором доме комплекса «Фрегат», который предполагается ввести в эксплуатацию в этом квартале. Ранее о повышении цен компания сообщала с 1 февраля, с 20 марта, в апреле и с 3 июня. В конце прошлого года квадрат в этом доме предлагался от 52 тыс. до 62,5 тыс. рублей. Очередное повышение цен на одно- и двухкомнатные в очередном корпусе «Фрегата» объясняется тем, что «остались последние квартиры».

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.