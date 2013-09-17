Ярослав Семенихин: Надо верить в свой народ

Генеральному директору ОАО «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота» исполнилось 75 лет

Имя Ярослава СЕМЕНИХИНА, генерального директора ОАО «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота» хорошо знакомо тем, кто связан с морем, портами, транспортной логистикой.

Между тем сфера деятельности института намного шире. 13 сентября профессору, академику транспорта Семенихину исполнилось 75 лет. «ЗР» воспользовался этим поводом, чтобы побеседовать с ним. И не только о работе.

- Ярослав Николаевич, как вы относитесь к этой дате? Какие чувства испытываете?

- 75 - цифра красивая, но меньше всего мне хочется в эти дни говорить о себе. Скорее, это повод рассказать о нашем институте, ведь он старше меня – ему скоро 87 (улыбается).

Директорское кресло я занимаю почти 27 лет, хотя в молодости об этом не мечтал. Это было время слома одной страны и возрождения другой. Годы развала, рейдерства, борьбы с бюрократией, потерь смысла работы, но и обретения коллектива, сохранения института, участия в интересных проектах, обретения авторитета и независимости. В целом же, жизнь моя всегда была интересной и насыщенной.

- Вы – дальневосточник? Каким был ваш путь в директорское кресло?

- Я родился во Владивостоке, а родители, как и многие, приехали с запада страны. Отец родом из Лиепаи, закончил Нарвское мореходное училище, а здесь прошла вся его морская жизнь. До войны он был капитаном Владивостокского рыбного порта, потом военным моряком. Мама родилась в Баку, дед по материнской линии тоже был моряк. Так что вопрос о выборе профессии для меня и старшего брата, в общем, не стоял. Мы поступили на судовождение в нашу «мореходку» (сейчас она называется красиво и звучно – Морской государственный университет).

16 лет проработал в ДВМП, в том числе капитаном крупнотоннажных судов, в основном пассажирских. Потом, в силу стечения обстоятельств, вернулся на берег, стал преподавать в родном вузе морское право. Пришлось поступить в ДВГУ на юрфак: не мог позволить себе читать лекции по учебникам. Позже освоил еще 8 дисциплин, связанных с мореплаванием. У меня около 18 лет преподавательского стажа, но несколько лет назад я оставил эту работу: ее сложно совмещать с должностью директора, ведь учить курсантов надо системно, а не урывками.

- А как вы пришли в ДНИИМФ, и что это был за институт?

- Меня пригласил своим замом тогдашний директор - Анатолий Васильевич ПИЛИПЕНКО. Очень талантливый человек, полный идей.

История института началась в 1926 году: перед ним была поставлена задача проектного обеспечения строительства на Дальнем Востоке портов, развития судоходства, и правительство решило из разрозненных проектных организаций создать крупные отраслевые институты. А уже в 1987 г. на базе ДальморНИИпроекта и нескольких филиалов НИИ и конструкторских бюро был организован ДНИИМФ. Тогда здесь работали 1160 сотрудников.

У нас и сейчас очень сильное изыскательское подразделение, так как изначально институт специализировался на проектировании морских причалов. Практически все порты на Дальнем Востоке построены с нашим участием, так что от проекта к проекту росла компетентность наших специалистов, накапливался опыт. И сегодня нам больше всего хочется работать с портами, но не всегда это удается.

- Почему?

- В так называемой «рыночной экономике» за строительство портов берется каждый, кто немного учился и как-то понимает значение этого слова. Отсюда в погоне за дешевизной «выгодные» цены проектирования, а результат экономии - избыточные эксплуатационные расходы у заказчика. Ведь некоторые вещи невозможно качественно сделать за «три рубля», но неспециалисту главное - пообещать дешевле, чтобы выиграть конкурс.

Найти баланс между рыночными условиями и профессионализмом портовых инженеров и изыскателей государство и бизнес пока не могут.

- В истории страны был период, когда практически замерли все стройки, особенно промышленные. Как вы выживали?

- За счет диверсификации видов деятельности, освоения новых ниш.

ДНИИМФ, например, обеспечивает вопросы безопасности мореплавания в регионе: обеспечением перевозок опасных грузов в нашей стране занимаются, по сути, три организации, в том числе – наш институт. Плюс проектирование объектов промышленного и гражданского строительства, разработка градостроительной документации.

По нашим проектам во Владивостоке построены отель «Гавань», ресторан «Даль Мар», проведена реконструкция гостиницы «Версаль», офиса ДВМП, кинотеатра «Уссури» и многих других объектов приморской столицы, строится жилье.

Новой для нас нишей стало проектирование культовых сооружений. Храм, построенный в Покровском парке Владивостока взамен разрушенного в годы советской власти, – наша работа. Сейчас по нашему проекту в центре Владивостока возводится Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Еще одно направление – исследования и разработки, связанные с развитием транспортной инфраструктуры Дальнего Востока, Арктики и АТР, консалтинговые услуги.

- ДНИИМФ участвовал в подготовке саммита АТЭС. В каких проектах?

- Сказать, что мы играли ключевую роль в проектировании объектов, я не могу. Мы спроектировали шесть грузовых причалов на Русском. Сделали это до поступления денег и подписания договоров, ведь на старте было много проволочек, а иначе задержалось бы возведение основных объектов. Плюс морской фасад (внешний вид многих зданий, проектирование обустройства района 36-го причала) и два морских пункта пропуска - во Владивостоке и Восточном (оба, в отличие от сухопутных, построены).

Также мы были на субподряде в проектах строительства двух пятизвездочных гостиниц. К сожалению, нам до сих пор приходится исправлять ошибки неграмотного проектирования генподрядчика, одного из так называемых «грандов мировой архитектуры»… Кстати, той самой фирмы, что хотела построить для «Газпрома» 17-этажную «кукурузину» в Санкт-Петербурге. И весь мир, включая ЮНЭСКО, боролся за сохранение исторической панорамы города.

- Почему, на ваш взгляд, первую скрипку играли столичные и иностранные проектировщики? Может, все-таки квалификация у них выше?

- У нас все нормально с квалификацией, но решающую роль часто играет приближенность к власти и деньгам.

Есть и экономические причины: на Дальнем Востоке зарплата – это оклад, на который идет 60%-ная надбавка. Во времена СССР все это оплачивало государство, а сейчас дальневосточным предприятиям приходится компенсировать эту надбавку из своих доходов, так что объективно у нас расходы на зарплату выше, чем в той же Москве. Когда мы подаем заявку на участие в тендере, наша цена оказывается выше, чем у них. В таком положении находятся все предприятия региона, а не только проектировщики.

Ну, и плюс наша национальная особенность – мы не видим пророков в своем отечестве, думаем, кто-то сделает лучше. А я уверен, если человеку внушать, что он ничего не умеет, побед от него не жди. Выигрывает тот, кто верит в свой народ, - это надо понимать каждому руководителю.

- Есть мнение, что руководитель подбирает коллектив примерно своего возраста. А как у вас?

- Конечно, у нас есть сотрудники с большим стажем работы, но средний возраст коллектива – от 40 до 50 лет. Немало и талантливой молодежи, а главному инженеру 31 год.

Проектировщик – особая специальность, здесь нужно вникать в область смежных наук и технологий. Нужны годы, чтобы из выпускника даже самого продвинутого вуза сделать настоящего аса, и рядом должны быть опытные, знающие свое дело до тонкостей, профессионалы.

- Насколько в ногу со временем работают ваши сотрудники?

- Мировая практика идет по пути сквозного 3D-моделирования (Building Information Modeling), что значительно ускорило процесс проектирования, так как все специалисты работают одновременно. Сегодня на Дальнем Востоке ощущается дефицит таких кадров.

В прошлом году 50 наших сотрудников обучались новой методике. Она позволяет проводить сбор и комплексную обработку архитектурно-конструкторской, технологической, экономической и иной информации о здании со всеми ее взаимосвязями и зависимостями, то есть в комплексе, как единое целое. 3D-формат помогает не только строить объект, но и эксплуатировать его. Так, по заказу приморского управления МЧС, для удобства работы спасателей, мы выполнили с помощью 3D-принтера макет кампуса ДВФУ. Там в объеме видны все корпуса, проезды, переходы, строения.

Сейчас перед нами стоит задача – выйти на сквозное проектирование. Предстоит перейти в работе на общепризнанные мировые системы, так называемые «еврокоды». Россия подписала конвенцию по их внедрению. Полной нормативной базы в стране еще нет, но наши специалисты уже изучают все эти требования, чтобы быть готовыми. Хотя тут нужен рост знаний не только у проектанта, но и у заказчика проекта, экспертов.

- Повлиял ли как-то прошедший саммит АТЭС на активность бизнеса?

- Безусловно, некоторые предприниматели действительно увидели в Приморье место приложения своих усилий. Нашими заказчиками являются японские, корейские, итальянские и другие зарубежные компании. Если раньше это была только разведка, теперь - попытка организовать бизнес.

(Полную версию интервью читайте в сентябрьском номере журнала «Дальневосточный капитал»).

Ирина ДРОБЫШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.