В ближайшее время во Владивостоке откроются четыре новых торговых центра

Сфера торговли Владивостока за последние два десятилетия пережила немало серьезных изменений. Появились новые торговые центры, некоторые прежние вынужденно поменяли свой ассортимент и вывески, большое количество мелких бесперспективных объектов ликвидировалось. Движение к совершенству в этой сфере и в борьбе за покупателя, требующего от отрасли нового качества, идет непрерывно. Оно же - предмет особого внимания экспертов рынка. В интервью «ЗР» генеральный директор ООО «Бизнес метры» Андрей ТКАЧЕНКО осветил наиболее актуальные вопросы.

- Андрей Владимирович, считается, что Владивосток сегодня по насыщенности торговыми площадями один из самых обеспеченных городов в стране и новых нам вроде бы уже и не надо?

- Действительно, во Владивостоке достаточно много торговых площадей. Но нужно понимать, что, если говорить о качестве, то торговая площадь торговой площади рознь. Во Владивостоке сейчас не так много ТЦ, которые соответствуют современным требованиям. Современный торговый центр - это не просто место покупок, но и место отдыха, где можно приятно провести время всей семьей.

А в формате торгово-развлекательных центров у нас пока что нет ни одного. Таким может стать ТРЦ «Черемушки», но пока они не запустили развлекательную зону на последнем этаже, основной поток посетителей идет в гипермаркет за продуктами, а не за отдыхом и шопингом.

Торговым центрам важно угадывать своего потребителя. Построенные по старым проектам, многие уже не соответствуют потребностям покупателей в плане пула известных арендаторов, организации движения покупателей, удобной навигации, цветовому и световому оформлению торговых залов и пр.

Опять же, современный торговый центр определяет «якорь» или «магнит». Это залог его успеха! Если «якорей» нет, то он покупателю не интересен. Причем каждый формат торгового центра имеет свой тип «якорей». К примеру, для районного торгового центра «якорь» - продуктовый супермаркет или магазин, предлагающий товары повседневного спроса. Если это окружной ТЦ, находящийся на стыке районов, то в нем якорем может быть детский универмаг, как в ТЦ «Россиянка», универсам, торгующий разнообразными товарами, как в ТЦ «Зеленый Остров» или фэшн-галерея, характерная практически для всех ТЦ Владивостока.

Проблема в том, что «якорей» во Владивостоке очень мало. Федеральные бренды медленно и не очень охотно продвигаются в сторону Дальнего Востока. И поставить новый якорь в наш город, а особенно в определенный торговый центр, - очень сложная задача. Так, за два года мы увидели всего несколько таких якорей, из которых наиболее яркие New Yorker (ТЦ «Малый ГУМ»), Zara (планируется в конце 2013 года в ТЦ «ГУМ»), Zolla (Находка).

- А какие основные тенденции, на ваш взгляд, особенно ярко проявляют себя в модернизации инфраструктуры торговли Владивостока?

- Прежде всего - это новое строительство. Например, сейчас активно строится ТЦ «Снеговая падь». Крупный ТЦ возводится на ул. Полетаева,6. Строящийся ТЦ «Дружба» представлял себя уже даже на выставке в Москве. Большой торговый комплекс появится на ул. Добровольского в районе Тихой. Как минимум, в ближайшее время в городе появится три-четыре новых крупных ТЦ в наиболее удобных для потребителей точках.

Но ТЦ сегодня конкурируют не только удобной географией, в чем новые получают особые преимущества, но и своими концепциями. В частности, в выигрыше те из них, у кого лучше складывается набор арендаторов.

Досье «ЗР»

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Заметно, что с начала этого года продажи по всем направлениям у многих арендаторов в ТЦ так или иначе проваливаются, и это особенно усиливает конкуренцию производителей торговых услуг. Понятно, что в выигрыше будут те из них, которые стремятся к поддержанию интереса со стороны посетителей к своему объекту. Особенно - кто правильнее проектирует деловую торговую площадку. И надо сказать, что крупные собственники ТЦ неплохо подходят к этому, хорошо понимая вопросы концепции, «якорей», подбора арендаторов. Районные торговые центры должны подстраиваться под них. Ставки аренды в дальнейшем не будут заметно расти, и если они хотят по-прежнему зарабатывать, то должны провести репозиционирование своих объектов торговли. И, конечно, должна быть грамотной арендная политика.

- Пожалуй, правильное позиционирование функциональной эффективности зданий ценно и для старого, и для нового объекта торговли. Как его добиться?

- Небольшой 4-этажный ТЦ «Снеговая падь» сдается в следующем году. Чтобы он был эффективен, нами было предложено сделать концепцию, маркетинговый план и провести брокеридж объекта, т.е. все работы, начиная от позиционирования ТЦ и зонирования площадей до определения оптимальных арендных ставок, поиска арендаторов и заключения с ними договоров.

В этой работе мы четко понимали - кто посетитель данного торгового центра, зачем он пойдет в этот центр и как сделать так, чтобы интерес к нему был долгосрочным.

Мы работаем используя стандарты для ТЦ, принятые на основе мирового опыта. В частности, для ТЦ «Снеговая падь» было определено, что базовая концепция - товары и услуги для населения постоянного и периодического спроса, а якорями обязательно должны стать продуктовый супермаркет и магазин товаров для дома.

И по итогам работы за полгода до сдачи уже подписаны договоры уже с 80% будущих арендаторов.

Торговый центр с грамотной концепцией однозначно будет жить и пользоваться спросом у арендаторов, так как он призван обеспечить интерес для посетителей.

Безусловно, многим ТЦ уже сегодня нужно думать и заниматься вопросами позиционирования и репозиционирования на рынке, учитывая новые тенденции.

- А как быть тем, которые не смогут?

- Сегодня у собственника есть два варианта. Это взяться за позиционирование самому, либо пригласить профессионалов. Понятно, что «приглашать» - дороже, но за эти деньги собственник получает команду, с опытом и определенными наработками.

Если говорить про нас, то мы имеем практику работы на этом рынке, понимаем, каким может быть формат ТЦ на определенной территории, какая должна быть его концепция. Все это проверено опытом. И Европа, и Москва строят ТЦ по определенному формату, четко понимая, каким должен быть набор арендаторов в заданной концепции. Во Владивостоке тоже надо идти к этому.

В итоге при правильном позиционировании мы получим такой ТЦ, как «Россиянка». Здесь одна из самых высоких ставок аренды в районе Второй Речки. И - очередь из арендаторов. Поэтому «Россиянка» будет расширяться. Ее вторая очередь планируется в два раза больше, чем существующий комплекс. Мы понимаем, чего здесь не хватает, и каким этот торговый центр нам надо делать дальше.

А при неправильном… Вы наверное и сами найдете не один пример во Владивостоке.

- Мир товаров и компаний быстро меняется. И, наверное, есть смысл раз в несколько лет «перетрясти» себя каждому ТЦ - чтобы не отстать от жизни?

- Нужно всегда сохранять интерес к торговому центру. Если в ТЦ с самого начала есть сильный «якорь», генерирующий высокий поток посетителей, его не надо менять. Но если у ТЦ никогда не было «якоря», а имелся только набор арендаторов, то с приходом в город крупных федеральных брендов конкурировать против них с арендаторами - «ноу нейм» ему будет очень тяжело. ТЦ просто не выдержит такой конкуренции. И если не сделать ротацию арендаторов, не поставить хороший «якорь», а может, и в целом не поменять концепцию, то поток покупателей постепенно уйдет.

- Но в ряде ТЦ общую картину заметно портят пустующие или закрытые бутики.

- Конечно, кому-то в торговле не везет. Но на рынке много и успешных примеров. Взять, к примеру, торговый центр «Манера». Идею специализированного обувного торгового центра наша команда предложила еще в 2011 году. На тот момент мы активно вели переговоры с ТЦ «Родина», которые, как ни печально, закончились отказом собственника от реализации подобного формата. Результат его внедрения на сегодняшний день можно оценить количеством людей в одном и другом ТЦ, и, конечно же, арендной ставкой.

- И - ваш совет.

- Каждый собственник должен четко понимать: какая у его торгового центра концепция. Если он рассчитывает на ниспадающий доход или хотя бы просто удерживаться на одном уровне, то ему можно ничего не делать. Если он планирует ежегодно повышать арендные ставки и рассчитывать на гарантированный доход, тогда надо работать с концепцией и качеством ТЦ. И для этого приглашать профессионалов, которые помогут.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.