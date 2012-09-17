Жители Владивостока оформляют землю в собственность

Во Владивостоке жители многоквартирных домов продолжают активно оформлять земельные участки под своими домами в общую долевую собственность.

На сегодняшний день на государственный кадастровый учет за счет средств городского бюджета поставлено 1218 земельных участков, в том числе за 2012 год – 366 земельных участков (право общей долевой собственности на участок у собственников помещений возникает с момента проведения государственного кадастрового учета). Всего же в городе Владивостоке 5 380 многоквартирных домов.

По мнению специалистов, главные мотивы для оформления земли гражданами – активно и на законных основаниях использовать придомовую территорию для обустройства детских площадок, парковок, палисадников, других нужных объектов, а самое главное - исключить возможность застройки земли под окнами.

«Золотой Рог».