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Жители Владивостока оформляют землю в собственность
Во Владивостоке жители многоквартирных домов продолжают активно оформлять земельные участки под своими домами в общую долевую собственность.
На сегодняшний день на государственный кадастровый учет за счет средств городского бюджета поставлено 1218 земельных участков, в том числе за 2012 год – 366 земельных участков (право общей долевой собственности на участок у собственников помещений возникает с момента проведения государственного кадастрового учета). Всего же в городе Владивостоке 5 380 многоквартирных домов.
По мнению специалистов, главные мотивы для оформления земли гражданами – активно и на законных основаниях использовать придомовую территорию для обустройства детских площадок, парковок, палисадников, других нужных объектов, а самое главное - исключить возможность застройки земли под окнами.
«Золотой Рог».
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