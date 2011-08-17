«Ключевая» модернизация

С 6 по 7 сентября во Владивостоке пройдет VI Международный конгресс рыбаков, который уже шестой год проводится по инициативе губернатора Сергея ДАРЬКИНА. В этом году рыбопромышленники в качестве основной выбрали тему «Модернизация рыболовства: цели, условия, движущие силы».

Как заявил на прошедшей 10 августа в администрации края пресс-конференции, посвященной предстоящему событию, вице-губернатор Игорь УЛЕЙСКИЙ, на сегодняшний день модернизация актуальна для рыбацкого сообщества. «В понятие слова «модернизация» мы вкладываем не только совершенствование орудий лова, судов, но и изменение самой системы, менеджмента и людей, которые работают в данной сфере», - подчеркнул вице-губернатор. И участники шестого конгресса рассмотрят инновации и инвестиционную привлекательность рыбной отрасли, вопросы сертификации, развития аквакультуры и обновления флота.

Вице-губернатор подчеркнул, что для модернизации рыбопромыслового флота нужны колоссальные финансы, потому что количество судов исчисляется тысячами. В отличие от нефтеналивного флота или сухогрузов, рыболовный флот очень сложен технологически.

«У нас уже есть понимание того, где и какие суда мы можем построить. Мы должны поставить рыбакам такое судно, которое придет на замену трем старым. Технически такие суда можно создать, тогда вместо трех экипажей понадобится один, мы сможем поднять зарплату рыбаку в три и более раз, на добычу тысячи тонн рыбы понадобится меньше средств. Но когда эта задача будет решена, возникнет другая – где взять кадры для работы на современных судах. Сегодня набрать полноценный экипаж - сложная задача для рыбаков. Потенциал отрасли в 90-е годы зависел от тех, кто работал с советских времен, в командный состав вошли те, кто успел получить образование в начале 90-х годов. Но кто придет на мостик сейчас, сможет ли молодежь получать в море больше, чем на берегу, это пока вопрос, потому что сегодня средняя зарплата рыбака составляет 26,6 тысячи рублей. Тем не менее часть работ проведена. Рабочая группа администрации Приморского края и Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского разработала несколько основных проектов добывающих траулеров. Рыбаки высказали пожелания, какие суда им нужны и какими характеристиками они должны обладать. Однако сегодня остро стоит вопрос стоимости. Судостроительные заводы нуждаются не в единичных заказах, а в сериях судов, тогда цена на этот флот будет гораздо дешевле, - утверждает Игорь Улейский.

Также, по словам вице-губернатора, необходимо модернизировать и систему охраны водных биоресурсов. В настоящее время здесь наблюдаются перекосы: нарушение, допущенное одним человеком, влечет ответственность для целой компании. «Риски у бизнеса пока высокие», - отметил вице-губернатор.

Как и в прежние годы, формат проведения рыбацкого конгресса подразумевает широкий обмен мнениями между бизнесом, общественностью, экспертами и чиновниками. В рамках обсуждения пройдут круглые столы «Экологические и правовые основы ответственного рыболовства» и «Продовольственная безопасность: власть рынков, интересы производителей и государственное регулирование». Кроме того, по инициативе Росрыболовства будет проведен круглый стол «Аквакультура: настоящее и будущее».

На сегодняшний день подтвердили свое участие в конгрессе более 400 представителей из 12 стран мира и 9 регионов России. Но заявки можно подавать до конца лета. Планируется, что на конгресс прибудут руководитель Федерального агентства по рыболовству Андрей КРАЙНИЙ, председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и рыбохозяйственному комплексу Геннадий ГОРБУНОВ, член комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Госдумы РФ Марат ЗАГИДУЛЛОВ, представители ФАО ООН. Выступят на форуме губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН, президент Ассоциации добытчиков минтая Герман ЗВЕРЕВ.

На конгрессе планируется обсудить один из острейших вопросов для рыбной отрасли России - национальный план по противодействию ННН-промыслу.

Напомним, что правительственная комиссия приняла решение вернуть на доработку проект Национального плана действий по предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН-промысла и Перечень первоочередных мер по реализации этого плана до 2013 г. Проект был разработан Федеральным агентством по рыболовству, но не получил одобрения в министерствах и ведомствах. Против выступила и Ассоциация добытчиков минтая. По мнению Минпромторга, проект создает барьеры для импорта морепродукции. А Федеральная таможенная служба отметила, что «установление запрета на экспорт/импорт в Российскую Федерацию рыболовных судов, создающих избыточные промысловые мощности предприятий и не обеспеченных соответствующими их промысловым мощностям квотами на добычу ВБР путем издания постановления Правительства РФ, противоречит международным договорам РФ». Поэтому логично, что именно на конгресс рыбаки попытаются изменить проект документа.

Кстати, как показал результат шестилетней работы конгресса рыбаков - до 70% инициатив рыбаков, выработанных в ходе конгресса, учитывается при принятии отраслевых законов. Большое значение конгресс имеет и для развития рыбной отрасли Приморского края. Так, с трибуны конгресса в прошлом году губернатор Сергей Дарькин впервые заявил о беспрецедентных мерах государственной поддержки берегового рыбоперерабатывающего комплекса со стороны администрации края. И сегодня эта программа уже реализуется.

Организаторы конгресса хотят возобновить практику научных докладов. «Необходимо показать мировому сообществу, что наши оценки российских запасов водных биоресурсов достоверны, а применяемые методики основываются на серьезной научной базе, что сомнений относительно того, сколько и каких объектов мы должны вылавливать, быть не может», – пояснил вице-губернатор.

Все больший интерес вызывает Конгресс рыбаков за рубежом. По словам Игоря Улейского, международное сообщество хочет понимать, что происходит в рыбной отрасли России – все более заметного игрока на мировом рынке белой рыбы. Вице-губернатор также развеял сомнения в том, что традиция ежегодного проведения Международного конгресса рыбаков не прервется и в 2012 г., когда Владивосток будет принимать Саммит АТЭС.