Свалку отходов в приаэродромной территории аэропорта Владивосток прикрыла прокуратура

Приморская транспортная прокуратура нашла нарушения в исполнении законодательства о безопасности полетов в аэропорту Владивостока. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на транспортную прокуратуру Приморского края.

В ходе прокурорской проверки установлено, что в приаэродромной территории международного аэропорта Владивосток (на расстоянии 7 км) размещена временная площадка хранения твердых бытовых отходов. Земельный участок представлен администрацией Артемовского городского округа на праве аренды ООО «Старт-1».

По требованию прокурора проведено эколого-орнитологическое обследование аэродромной и приаэродромной территории, которое показало, что использование данной площадки способствует привлечению и массовому скоплению птиц, что создает реальную угрозу их столкновения с воздушными судами и может повлечь за собой причинение вреда жизни и здоровью пассажиров и членов экипажей.

По данному факту транспортный прокурор направил заявление в Артемовский городской суд Приморского края с требованием прекратить деятельность временной площадки хранения твердых бытовых отходов, который удовлетворил требования в полном объеме. Апелляционная инстанция оставила решение суда первой инстанции без изменения.

Распоряжением главы администрации Артемовского городского округа деятельность площадки прекращена.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.