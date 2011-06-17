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Приморцы примут участие в Харбинской ярмарке
Делегация от Приморского края принимает участие в XXII-ой Харбинской международной торгово-экономической ярмарке, которая проходит в КНР с 15 по 19 июня.
Как сообщили в компании ОАО «Дальэкспоцентр», которая является одним из организаторов мероприятия, в составе делегации – предприятия пищевой промышленности, агропромышленного комплекса, логистические, транспортные компании, а также ДВФУ.
В программе делегации – участие в официальной экспозиции Приморского края, презентация инвестиционных проектов и предложений по сотрудничеству, деловые переговоры (биржа деловых контактов).
Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка – ведущее выставочное мероприятие северо-востока КНР. На протяжении многих лет Приморье является активным участником Харбинской ярмарки.
Ежегодно делегация края в составе представителей официальных кругов и руководителей ведущих приморских компаний представляет на выставке лучшие товары, услуги и предложения по сотрудничеству, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
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