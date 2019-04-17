Непохожие: Владивосток выбился из общероссийской тенденции

Чудовищная дороговизна авиабилетов все больше отрезает регион от центра страны

Туристический сервис «Связной Трэвел» выяснил, куда предпочитали летать жители Владивостока в 1 квартале 2019 года. Так, с января по март текущего года жители столицы Приморского края в 76% случаев предпочитали приобретать авиабилеты в зарубежные направления, в то время как путешествия внутри России составили 24%, сообщает газета «Золотой Рог».

При этом, если выделить перелеты в страны СНГ в отдельную категорию, ее доля по итогам I квартала 2019 года составила 14%, соответственно, 62% - авиапутешествия в зарубежные страны, не имеющие отношения к СНГ.

Наиболее популярные города за пределами России – Инчхон, Пусан, Тэгу (все три – Южная Корея), Денпасар (о.Бали), Гонконг (Китай) и Токио (Япония). В СНГ наиболее востребованы Ташкент (Узбекистан), Баку (Азербайджан) и Ош (Киргизия), внутри России – Екатеринбург, Санкт-Петербург и Москва.

«Владивосток – один из немногих городов, совершенно выбивающихся из общероссийской тенденции. Россияне, как правило, в 3 случаях из 4 предпочитают летать в пределах страны, во Владивостоке, наоборот 3 путешествия из 4 – заграничные. Во многом это обусловлено географической спецификой и напрямую связанным с ней ценообразованием. Так, средний чек на перелет из Владивостока в южно-корейский Пусан составляет 11 тысяч рублей, в Москву – примерно 39 тысяч рублей», – подчеркивает директор «Связной Трэвел» Андрей Осинцев.