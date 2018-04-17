Во Владивостоке два таможенных пункта пропуска будут работать с системой tax free

Иностранные граждане смогу оформить компенсацию НДС за товары, купленные в России

Иностранные граждане смогу оформить компенсацию НДС за товары, купленные в России, в пунктах пропуска Аэропорт Владивосток (Кневичи) и Морской порт Владивосток, как только будет выбран оператор tax free, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2018 года определено 8 пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, в которых будет, осуществляться система tax free, позволяющая иностранцам возвращать НДС с покупок, совершенных на территории России. В этот перечень включены два пункта пропуска во Владивостоке: воздушный пункт пропуска Владивосток (Кневичи) и морской пункт пропуска – Владивосток.

Минпромторг подготовил возможный список участников системы tax free. Во Владивостоке в этот перечень попали Tigre de Cristal Resort & Casino, торговые центры: «Максим», Clover House, «Черемушки», «Дружба», «Седанка Сити», торговый дом «Игнат» и кинотеатр «Уссури».

Система tax free дает возможность иностранным гражданам получить компенсацию суммы налога на добавленную стоимость покупки. При этом сумма покупки должна составлять не менее 10 тысяч рублей с учетом налога. Товары не должны быть бывшими в употреблении. Также должен быть соблюден трехмесячный срок со дня покупки товара. Факт вывоза иностранным гражданином товаров в целях возмещения НДС будет подтверждаться в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации должностным лицом таможенного органа.

ЛОСЬЕ ГАЗЕТЫ "ЗОЛОТОЙ РОГ": Tax free — система возврата налога на добавленную стоимость (НДС), которая действует для нерезидентов страны при вывозе ими приобретенных в России товаров. Закон о введении tax free («О внесении изменений в главу 21 ч.2 Налогового кодекса Российской Федерации») в России Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал 27 ноября 2017 года. Согласно документу, воспользоваться системой tax free смогут граждане государств, не входящих в Евразийский экономический союз.