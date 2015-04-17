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Старт российских продаж Samsung Galaxy S6 и S6 edge начался с казуса во Владивостоке
Презентация смартфонов нового поколения – Galaxy S6 и Galaxy S6 edge компании Samsung, приуроченная к старту продаж флагманов в России, состоялась в четверг, 16 апреля, во Владивостоке. Увлекательную презентацию, повествующую о производительности и качестве нового девайса, прервал говорящий телевизор Samsung UHD TV.
Итак, во Владивостоке представили изготовленные из металла и стекла (здесь используется самое прочное на сегодняшний день стекло – Corning® Gorilla Glass), смартфоны Samsung Galaxy S6 и Samsung Galaxy S6 edge, которые сочетают в себе стильный и при этом продуманный дизайн с мощными функциями. Тонкие и легкие новые флагманы Galaxy объединили в себе самые передовые на сегодняшний день технологии процессоров Samsung.
Однако именно рассказ о высокой технологичности телефонов был прерван говорящим телевизором Samsung UHD TV, на котором собственно и проходила презентация девайсов для журналистов.
«Повернитесь лицом к телевизору и произнесите команду. Повернитесь лицом к телевизору и произнесите команду…», - не уставал повторять телевизор, а менеджер проводящий презентацию тщетно пытался перекричать телевизор. Только минут через пять, не прекращая презентации, сотрудникам Samsung-а удалось усмирить собственную технику и закончить рассказ.
Чуть позже точно такая же презентация для широкой публики уже прошла без эксцессов. Однако присутствующих несколько смутил тот факт, что один из трех телефонов, розыгрыш которых проходил на презентации, выиграл сотрудник магазина Samsung…
Как отмечает корреспондент Zrpress.ru, цены в фирменных магазинах этого корейского бренда взлетели до небес на все товары. Цены на новые телефоны только подтвердили этот далеко не антикризисный тренд. И это, не смотря на тот факт, что в связи с благоприятным курсом валют и в преддверии старта продаж компания обновила цены на смартфоны новой линейки.
Младшая модель Samsung Galaxy S6 (одна SIM-карта, 32 ГБ) стоит 49 990 вместо прежних 53 990 рублей, Samsung Galaxy S6 (две SIM-карты, 64 ГБ) - 53 990 вместо 56 990 рублей, Samsung Galaxy S6 edge (32ГБ) - 59 990 вместо 61 990 рублей, Samsung Galaxy S6 edge (64 ГБ) - 62 990 вместо 64 990 рублей, Samsung Galaxy S6 edge (128 ГБ) - 67 990 вместо 69 990 рублей.
Как подтвердил в разговоре с нашим корреспондентом московский представитель компании Samsung, продажи у бренда сильно упали по всей России в связи с падением рубля.
Справедливости ради отметим, что Samsung Galaxy S6 edge – действительно достойный конкурент продукции Apple. Вот только где найти желающих в период кризиса покупать телефоны за 60 тыс. рублей?
Александра ЕЛИЗАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото автора.
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Комментарии
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Юрий19:19, 19.04.2015#
Скажу свое мнение мне самсунг не нравиться. - предпочитаю нокиа. Сама логика софта, не понятно плохо стыкуется с компом, сам софт на компе - просто бестолковый. Понапихоно в андороид магазины и прочее хрень. что и не нужно. для пользователя. Для самого ползователя как услуг мало. - Я его имею в виду личных задач. Такой же тв, то сам включиться, то во время сеанса предлагает какой то сервис. Есть проблеммы. Но я не хочу сказать что все плохое. Корейцы молодцы, просто все модели тестируются убераются ошибки. Но я за нокиа - пока. у меня сот и тв самсунг. На нокиа . . . . . . Но накоплю. )))))
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Себе оставьте телефон такой, MEIZU MX4 за 20к рублей, ничем не хуже.