Акционеры "Владивосток Авиа" не согласны с банкротством

Акционеры приморской авиакомпании, в отношении которой введена процедура временного наблюдения, планируют обратиться к кредиторам с предложением о финансовом оздоровлении

Соответствующий вопрос совет директоров ОАО "Владивосток авиа" включил в повестку дня внеочередного собрания, которое будет проводиться заочным голосованием 28 мая.

Напомним, что Арбитражный суд Приморского края в конце марта ввел процедуру наблюдения сроком на 6 месяцев в отношении "Владивосток Авиа" по иску миноритарного акционера ООО "Аэро-Груз".

Временным управляющим назначен Яков СЕДНЕВ. Рассмотрение отчета управляющего назначено на 29 сентября.

Ранее "Аэрофлот" принял решение объединить подконтрольные ему "Владивосток Авиа" и "Сахалинские авиатрассы" (САТ) в единого дальневосточного перевозчика "Аврора". Акции ОАО "Владивосток Авиа" были переданы компании САТ, которая в октябре 2013 года была переименована в ОАО "Авиакомпания "Аврора". 24 января 2014 года "Аэрофлот" передал 49% акций "Авроры" в собственность Сахалинской области, оставив в собственном распоряжении 51%.

Основными владельцами "Владивосток Авиа" являются САТ (52,156% акций) и ООО "Аэро-Груз" (27,1267%). Еще 12% находятся в номинальном держании Финпромбанка.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.