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"Владрыбпорт" начал перевалку алюминия

17 Февраля 2014, 18:13 | Владивосток

Ранее продукция ОК "РусАл" перегружалась через хабаровский "Порт Ванино".

ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" ("Владрыбпорт", стивидорная компания на территории порта Владивосток) на прошлой неделе начало перевалку нового алюминия ОК "РусАл".

В сообщении стивидора отмечается, что технические возможности "Владрыбпорта" и оптимизация погрузо-разгрузочных работ в настоящее время позволяют перерабатывать до 50 тыс. тонн алюминия в месяц.

Стивидор рассчитывает, что алюминий станет в один ряд с традиционными грузами порта, такими как контейнеры, оборудование, автомобили, металлолом, антрацит, цемент и рыбопродукция.

"Владрыбпорт" в 2013 году увеличил перевалку грузов по сравнению с 2012 годом на 20,7%, до 3 млн 351,4 тыс. тонн.

Владивостокский морской рыбный порт представляет собой универсальный перегрузочный терминал, способный обрабатывать грузы разнообразной номенклатуры и сложности: контейнеры, навалочные и генеральные грузы, лесопродукцию, рыбопродукцию, автотехнику и т.д.

ЗАО "Геотэкс" (Москва, 99% принадлежит дочери председателя совета директоров "Владрыбпорта" Александра КАТУНИНА Марии КАТУНИНОЙ) владеет 51,98% (54,42% обыкновенных) акций ОАО "Владрыбпорт".

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото "Владрыбпорта".

 

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: порт  Русал  перевалка 



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