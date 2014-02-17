Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Владрыбпорт" начал перевалку алюминия
Ранее продукция ОК "РусАл" перегружалась через хабаровский "Порт Ванино".
ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" ("Владрыбпорт", стивидорная компания на территории порта Владивосток) на прошлой неделе начало перевалку нового алюминия ОК "РусАл".
В сообщении стивидора отмечается, что технические возможности "Владрыбпорта" и оптимизация погрузо-разгрузочных работ в настоящее время позволяют перерабатывать до 50 тыс. тонн алюминия в месяц.
Стивидор рассчитывает, что алюминий станет в один ряд с традиционными грузами порта, такими как контейнеры, оборудование, автомобили, металлолом, антрацит, цемент и рыбопродукция.
"Владрыбпорт" в 2013 году увеличил перевалку грузов по сравнению с 2012 годом на 20,7%, до 3 млн 351,4 тыс. тонн.
Владивостокский морской рыбный порт представляет собой универсальный перегрузочный терминал, способный обрабатывать грузы разнообразной номенклатуры и сложности: контейнеры, навалочные и генеральные грузы, лесопродукцию, рыбопродукцию, автотехнику и т.д.
ЗАО "Геотэкс" (Москва, 99% принадлежит дочери председателя совета директоров "Владрыбпорта" Александра КАТУНИНА Марии КАТУНИНОЙ) владеет 51,98% (54,42% обыкновенных) акций ОАО "Владрыбпорт".
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото "Владрыбпорта".
Новости тематики
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Без пыления и смерзания
- Магазин "Армия России" разочаровал приморцев
- "М.Видео" хочет задавить конкурентов во Владивостоке
- "Самбери" заявила о проблемах с электроснабжением гипермаркета на Эгершельде
- "Самбери" сделал подарок Владивостоку
- Во Владивостоке открылся крупнейший в Приморье гипермаркет
- "М.Видео" обещает обрушить рынок электроники и бытовой техники в Приморье
- Свалку отходов в приаэродромной территории аэропорта Владивосток прикрыла прокуратура
- Во Владивостоке презентовали виртуальную реальность
Новости раздела
- В Приморье открылась первая морская АЗС
- "Владхлеб" опроверг слухи о повышении цен на свою продукцию
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин
- Из Владивостока открыты новые рейсы в Сеул, Токио и Муан
- Во Владивостоке грядет подорожание общественного транспорта
- Стало известно, когда на месте бывшего "В-Лазера" откроется новый супермаркет
- Vladivostok Boat Show X проходит во Владивостоке
- Во Владивостоке исчезнут муниципальные автобусы
- Тихоокеанский туристский форум во Владивостоке соберет более 30 иностранных гостей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В августе россиянам мало не покажется
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- В России введут новый налог для граждан
- В Находке назрел очередной портовый передел
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- Что теперь будет с рублем?
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Митинг во Владивостоке собрал 300 человек, включая китайских туристов