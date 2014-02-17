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Во Владивостоке остановлена реконструкция ГУМа

17 Февраля 2014, 17:54 | Владивосток

Департаментом культуры Приморского края проведена внеплановая проверка реставрации владивостокского ГУМа. Как сообщили в департаменте культуры Приморского края, уже составлен акт обследования здания, а представителю собственника выдано предписание о приостановке строительных и любых хозяйственных работ.

«В рамках реконструкции Большого ГУМа, от собственников на согласование в департамент культуры Приморского края поступали заявления о ремонте фасада, оконных поемов, и восстановлении центрального исторического входа в здание. Ремонтные работы, которые проводятся внутри помещения, не согласованы с департаментом и требуют детальной проработки», - заявила директор департамента культуры Анна Алеко.

По итогам проведенной проверки представителю собственников здания предстоит согласовать проектную документацию и получить разрешение на проведение работ внутри здания в срок до 14 марта 2014 года.

«По истечению срока предписания департаментом культуры будут проведены контрольные мероприятия», - подчеркнули в департаменте.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам пресс-служб | Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: реставрация  Владивостокский ГУМ  торговля 



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Комментарии

  • Псевдоним18:54, 17.02.2014#

    ух!! НЕГОДЯИ!!!!

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В Р 19:15, 17.02.2014#

    а как же ZARA?

  • Юрий08:51, 18.02.2014#

    А ТАМ ЖЕ. ГДЕ И ПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА!

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