Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке остановлена реконструкция ГУМа
Департаментом культуры Приморского края проведена внеплановая проверка реставрации владивостокского ГУМа. Как сообщили в департаменте культуры Приморского края, уже составлен акт обследования здания, а представителю собственника выдано предписание о приостановке строительных и любых хозяйственных работ.
«В рамках реконструкции Большого ГУМа, от собственников на согласование в департамент культуры Приморского края поступали заявления о ремонте фасада, оконных поемов, и восстановлении центрального исторического входа в здание. Ремонтные работы, которые проводятся внутри помещения, не согласованы с департаментом и требуют детальной проработки», - заявила директор департамента культуры Анна Алеко.
По итогам проведенной проверки представителю собственников здания предстоит согласовать проектную документацию и получить разрешение на проведение работ внутри здания в срок до 14 марта 2014 года.
«По истечению срока предписания департаментом культуры будут проведены контрольные мероприятия», - подчеркнули в департаменте.
Новости тематики
- Владивосток-сити пошлют подальше
- Во Владивостоке открылась традиционная выставка "Город-2018"
- Протекающие фасады стали серьезной проблемой для домов Владивостока и их жителей
- Во Владивостоке возобновляется строительство дома на Зейской
- В лесу за "тысячекоечной" больницей скоро закипит Life
- Во Владивостоке брусчатка пошла трещинами недоверия
- Во Владивостоке построят огромный бизнес-центр
- К Дню строителя корреспондент "ЗР" объехал наиболее заметные и интересные стройки Владивостока
- Спецстрой России наращивает темпы строительства Президентского кадетского училища во Владивостоке
- Генподрядчик "Хаяттов" во Владивостоке продолжает влезать в многомиллиардную долговую яму
Новости раздела
- Контейнеры из Пусана выбрали удобный путь через порт Владивосток
- Улететь в Москву будет проще, но вряд ли дешевле
- "Это настоящая золотая жила"
- Во Владивостоке земля под застройку подешевела
- Владивосток-сити пошлют подальше
- Приморские "мазды" стали менее прибыльными
- Топтать, так Цесаревича
- В Приморье открылась первая морская АЗС
- "Владхлеб" опроверг слухи о повышении цен на свою продукцию
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Рубль переходит в контратаку
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- Экс-мэр вспомнил всех поимённо
- Власти задумались об отмене домашних заданий в школе
- Приморские футболисты ушли непобежденными со стадиона чемпионата мира
- В Приморье задержали группу вымогателей
ух!! НЕГОДЯИ!!!!