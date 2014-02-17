Во Владивостоке остановлена реконструкция ГУМа

Департаментом культуры Приморского края проведена внеплановая проверка реставрации владивостокского ГУМа. Как сообщили в департаменте культуры Приморского края, уже составлен акт обследования здания, а представителю собственника выдано предписание о приостановке строительных и любых хозяйственных работ.

«В рамках реконструкции Большого ГУМа, от собственников на согласование в департамент культуры Приморского края поступали заявления о ремонте фасада, оконных поемов, и восстановлении центрального исторического входа в здание. Ремонтные работы, которые проводятся внутри помещения, не согласованы с департаментом и требуют детальной проработки», - заявила директор департамента культуры Анна Алеко.

По итогам проведенной проверки представителю собственников здания предстоит согласовать проектную документацию и получить разрешение на проведение работ внутри здания в срок до 14 марта 2014 года.

«По истечению срока предписания департаментом культуры будут проведены контрольные мероприятия», - подчеркнули в департаменте.

ZRPRESS.RU, Владивосток.