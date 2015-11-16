Приход "М.Видео" во Владивосток откладывается на 2016 год

«М.Видео», крупнейший в РФ электронный ритейлер по объему продаж, перенес открытие магазина во Владивостоке на первое полугодие 2016 года. Ранее ритейлер планировал открыть магазин во втором полугодии 2015 года. Это открытие в компании уже называют «историческим». По данным Деловой газеты «Золотой Рог», проект притормозил в ожидании запуска торгово-развлекательного центра «Седанка Сити».

В материалах компании уточняется, что «дальнейшее развитие деятельности эмитента и торговой сети будет определяться, исходя из ситуации, складывающейся на рынке». Приоритетными задачами торговой сети на ближайшие годы является увеличение доли рынка в городах, где функционируют магазины «М.Видео», освоение городов ближайшей доступности, а также выход в новые регионы России.

Досье «ЗР»

На конец сентября сеть «М.Видео» объединяла 366 гипермаркета в 158 городах России. В 2015 году ритейлер планировал открыть до 25 и закрыть до 10 магазинов. Магазины обслуживаются тремя крупнейшими распределительными центрами (в Москве, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону), кроме того, роль складов выполняют флагманские гипермаркеты сети. Кипрской Svece Ltd принадлежит 57,7% акций "М.видео". Крупнейшие акционеры - президент "М.видео" Александр ТЫНКОВАН, Михаил ТЫНКОВАН и вице-президент "М.видео" Павел БРЕЕВ - контролируют кипрскую M.video Investment Ltd, которой принадлежит 100% акций Svece.

Как уже сообщала Деловая газета «Золотой Рог», что «М.видео» начнет экспансию в Приморье с торгово-развлекательного центра «Седанка Сити», якорным арендатором которого является продуктовый супермаркет «Самбери» (бренд хабаровского ретейлера «Невада»).

Застройщиком ТРК «Седанка Сити» выступает ООО «Фортторг». Первоначально открытие ТРК планировалось на четвертый квартал 2014 года, но по ходу дела стройка столкнулась с проблемами технического характера, а затем грянул кризис.

Как следует из справки, размещенной на сайте «Седанка Сити», cамый крупный торгово-развлекательный комплекс Дальнего Востока включает в себя более 100 магазинов, среди которых продуктовый гипермаркет, магазины бытовой техники и электроники, спортивные товары, магазины одежды, обуви , парфюмерии, аксессуаров. На последнем этаже ТРК «Седанка Сити» расположится детский развлекательный центр, многозальный кинотеатр, боулинг на 15 дорожек, семейные рестораны, а также фуд-корт.

Досье «ЗР»

ООО «Фортторг» зарегистрировано во Владивостоке в 2007 году с уставным капиталом 10 млн рублей, специализируется на жилищном строительстве. Совладельцами на начало 2011 года выступали Евгений (95% долей) и Роман СЫСОЕВЫ (5%). Бывший гендиректор ООО «Владстройинвест» Евгений Сысоев также является совладельцем ООО ТЦ «Максим», ООО «Ярмарка на Крыгина», ООО «Фэнтези-Лэнд», ООО «МаксТрейд».

Во Владивостоке «М.видео» придется конкурировать с местной сетью DNS (на начало 2015 года сеть насчитывала более тысячи магазинов в 350 городах России) и федеральной сетью магазинов бытовой техники и электроники «Эльдорадо» (основной владелец компании - чешская PPF Group).

Как уже сообщала Деловая газета «Золотой Рог», проект по выходу сети на приморский рынок приостановил и международный ретейлер Metro Cash&Carry («Метро Кэш энд Керри»).

Предполагалось, что «Метро Кэш энд Керри Россия» откроет в Приморье три торговых центра - во Владивостоке, Уссурийске и Находке. В дальнейшем планировалось создание в Приморье логистического центра, который мог бы послужить стартовой точкой для развития торговой сети по всему Дальнему Востоку. Прошло три года, но никаких подвижек в проекте так и не произошло.

ООО "Метро Кеш энд Керри" (Москва) по итогам 2015 году инвестирует в создание сети центров мелкооптовой торговли в России 300 млн евро, сообщал генеральный директор компании Борис МИНИАЛАЙ в кулуарах инвестиционного форума "Сочи-2015".

«В этом году мы планирует открыть до семи новых магазинов. В течение года мы собираемся проинвестировать 300 млн евро в сумме», - сказал он. До конца года будут открыты три центра - в Ростове-на-Дону, Сургуте и Нижнем Тагиле. Владивостока в этом списке нет. Говоря о планах компании на 2016 год, г-н Миниалай отметил, что Metro продолжит развивать сеть и что «в настоящее время в разработке находится несколько проектов».

Руководитель по корпоративным и внешним коммуникациям "Метро Кэш энд Керри" Оксана ТОКАРЕВА ранее утверждала, что ритейлеру Дальний Восток все так же интересен.

«Как и ранее, так и сейчас мы говорим о том, что главный вопрос, требующий решения, - это вопрос логистики и обеспечения торговых центров необходимым ассортиментом. Мы работаем над этим вопросом. Пока рано говорить о возможных сроках выхода компании в регион", - говорила Деловой газете «Золотой Рог» Оксана Токарева.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.