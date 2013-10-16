Строительство микрорайона во Владивостоке переросло в конфликт, дошедший до президента

Для многих, наверное, станет откровением факт, что сегодня в России строится жилья и разных прочих объектов, если перевести в квадратные метры, больше, чем во всем СССР. Кое-где строительство идет, можно сказать, даже бурными темпами. Вполне естественным спутником развития территорий становятся споры, конфликты, а иногда и более горячие стычки застройщиков и групп горожан. Владивосток здесь не исключение. Практически любое новое строительство вызывает как минимум бурное обсуждение, и не только на градостроительных советах мэрии. Так, местом очередной схватки общественного мнения и сообщества девелоперов становится владивостокская сопка Орлиное Гнездо - объект по Некрасовскому переулку, 17 - Аксаковской, 7.

Сопке подрезали доминанту

Причем исход этой битвы непредсказуем, и по этому поводу можно заключать пари. Правда, общественность на этот раз решилась дойти в поисках истины до президента РФ и собирает под своей к нему петицией подписи всех, кому дорог уже давно лишенный изначальной девственности облик сопки Орлиное Гнездо, с тем чтобы запретить построить на ней очередной высотный дом.

Действительно, сопка своим видом явно «подгуляла». Есть здесь и враждующая архитектура, и ветхие хибарки, и обрезанная зелень, и уничтожаемая доминанта вершины сопки, и никем не ухоженные пустыри с перманентно возникающими стихийными свалками. Есть к чему придраться. С самой сопки тоже уже не те виды, что прежде: новые здания постепенно крадут часть отдаленной и далекой, уходящей за горизонт, перспективы. Это тоже досадно.

А с другой стороны, надо откровенно признать, что шансы сохранения в прежнем виде дорогого нам всем южного вида сопки Орлиное Гнездо, как она открывалась морякам с входа в бухту Золотой Рог или многим приезжим с района вокзалов, давно похоронены.

На сопке постепенно анархично формируется высотный и, возможно, элитный район города. Начиная с долго строившегося кирпичного здания на ул. Комарова, 45. Затем продолжая, построенными даже ранее этого долгостроя «орлиными гнездами» на ул. Аксаковской,1 и Некрасовском переулке, 24. Сейчас строительство микрорайона продолжается завершением строительства ЖК «Каскад». Возможно, однажды чуть ниже по сопке оживет строительная площадка в районе ул. Суханова, где очень давно пытался начать возведение жилого дома «Востокинвестстрой».

С восточной стороны сопки стихийный высотный микрорайон в ближайшем будущем дополнится ЖК «Тринити». Впрочем, это уже не «парадная» сторона сопки. Есть на ней еще несколько точек, где работают строители.

Естественно, этому высотному строительству, которое постепенно вытесняет вакуум незанятых ничем или просто «неэффективных» в пользовании участков, должно быть логичное продолжение. Как это, например, было с Тигровой сопкой или Алексеевской. Конечно, старожилам и их было жалко, но - застроили. Сейчас никто не ходит колоннами и не протестует против этого - чтобы убрали настроенное на них. И можно предположить, что однажды стены новых зданий окончательно уничтожат прежний вид сопки Орлиное Гнездо и сформируют новый. Может быть, тоже чем-то красивый, хотя для многих из нас очень противный и непривычный.

Что разрешено и что будет

В списке объектов, разрешенных к строительству во Владивостоке во втором квартале этого года, под №12 значится «Крытая видовая площадка с кафе в районе ул. Аксаковской, 7». Разрешение действует соответственно с 24 апреля по 24 октября следующего года, к которому объект предполагается завершить.

Знакомство с площадкой не оставляет сомнений, что этот объект откровенно бутафорский. Когда-то действительно отсюда был неплохой вид, но сегодня он режется башней Некрасовского переулка, 24.

Ранее в этом месте имелся скальный бугор, усеянный битым стеклом, - бывшее место романтических пьянок не одного поколения студентов и иного люда. Теперь бугор срыт, а будущая видовая площадка с кафе примерно на 7-10 метров ниже бывшего бугра. Притом что однажды, было это довольно давно, на градосовете обсуждалось здесь строительство первого в городе японского ресторанчика суши и кто-то из мэтров от архитектуры высказывался, что ни в коем случае этот бугор трогать нельзя. И его поддержали другие. Ресторанчик так и не построили.

Ну, да ладно, с этим бугром. Все-таки его тронули. Стройка уже сегодня выбралась за пределы обозначившего ее забора: экскаватор даже немного поработал над склоном над т.н. «тропой Хо Ши Мина», но затем почему-то бросил начатое. Попытка спрямления этой проезжей «тропы», вероятно, делалась для «расчистки» более серьезного строительства, нежели нынешнее. Правда, посадка будущего здания еще непонятна, но места за забором с лихвой хватает для чего-то значительно большего, чем строящийся объект. А при желании дело может дойти и до сноса малоценных двухэтажных домиков.

В любом случае можно верить мнению бывшего директора ЗАО «Орлиное гнездо» Николаю КОЧЕТКОВУ, что здесь подразумевается еще один большой жилой комплекс. Это и по площадке видно, и по выданным застройщику техусловиям. Хотя строительству вроде бы препятствует серьезный территориальный спор между собственниками.

Известна и позиция директора ООО «Орлиное гнездо-2» Алексея ГАРМАША, который утверждает, что строит сегодня здесь исключительно только эту самую крытую видовую площадку с кафе, однако никто не может запретить ему в будущем построить здесь высотный жилой дом, что соответствует зонированию застраиваемой территории. Это подтверждено и чиновницей мэрии, отметившей, что Гармаш прав: не запрещено.

Кстати, дословно о 26-этажной «мечте», которую лелеют воплотить здесь инвесторы, на сайте «Орлиного гнезда-2» сказано следующее: «Общая площадь здания (по проекту) 25 тыс кв. м, на нижних этажах - деловой комплекс (офисы), школа-детский сад, spa (с бассейном и сауной для жильцов), фитнес-центр, автомойка, супермаркет, ресторан (планируется перевод из «старого здания» ресторана «Орлиное гнездо»). Предполагается внутренний и отдельно прилегающий паркинги, территория благоустройства и рекреации, транспортная схема доступа к разным районам центра города. Объединяет инфраструктуру старого здания ТСЖ «Орлиное гнездо» (в т.ч. салон красоты, детский центр, автомойка, существующая игровая площадка). По решению жильцов обслуживание может осуществлять общее ТСЖ. ЖК «Орлиное гнездо-2» будет самой высокой точкой Владивостока, превосходящей по высоте старый комплекс и одноименную сопку на 25 метров».

Здесь же поясняется, что заказчиком-застройщиком этого ЖК класса «De Lux» будет именно холдинговая компания ООО «Орлиное гнездо-2». И будет это классное здание стоять всего в 100 метрах на северо-восток от известной городской видовой площадки. Примерно как и строящийся разрешенный объект. Сквозной проезд по легендарной «тропе», видимо, исчезнет, став закрытым - исключительно для жильцов будущего ЖК. В общем, уже сейчас сайт предлагает инвесторам офисы, квартиры и пр., что будет в этом комплексе.

Такое вот громадье планов, которые, можно верить, сбудутся.

Общественность не понимает своего счастья

С другой стороны, общественность и «соседи» по сопке вправе протестовать и требовать запрета строительства такого громадного дома в этом месте, чему, пожалуй, тоже найдется немало уважительных причин. И тут трудно угадать, - чья возьмет и кому помогут.

Позиции общественности в этом вопросе довольно шатки. Вообще, ее мнения по уже начатому мелкому строительству, скрывающему большое, первоначально, скорее всего, вообще узнавать и не планировалось. Однако скандал, на который пошли защитники сопки, все-таки подвел к тому, что послушать разные точки зрения было все-таки решено. Второго августа глава администрации Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ постановлением № 2250 назначил публичные слушания по проекту планировки скандальной территории в районе Некрасовского переулка, 17. И 30 августа слушания состоялись.

Судя по итоговому документу, общественность не в восторге от будущей застройки этой точки. И в какой-то степени разъярена. Можно привести несколько предложений и рекомендаций, включенных в него:

«Приостановить всякое строительство в данном районе до утверждения окончательного плана данного района. Провести конкурс планов и принять решение на основе публичных слушаний. Привлечь профессиональное сообщество экспертов и архитекторов».

«Территорию в районе «Орлиного гнезда» определить не ЖН-4, а территорией

ЖН-2».

«Вместо высотного дома предусмотреть малоэтажную застройку и сохранение нагорного парка».

«Привести в порядок инженерные коммуникации. Остановить строительство до выяснения всех обстоятельств его законности».

Это лишь малая толика сказанного на слушаниях «в огород инвесторов». Здесь и опасения, что эта территория станет закрытой для горожан, что она будет доставлять им проблемы какими-то аварийными сбросами стоков, исчезнет любимый миллионами нагорный парк и т. д.

В целом, если бы мнение общественности в этом вопросе было определяющим, то строительство после слушаний было бы немедленно остановлено. Но не остановлено. И это тоже понятно: остановить - это на сегодня аполитично. То есть это - ударить любимых нами инвесторов по рукам, когда они вроде бы только-только потянулись к нам. Не чтобы задушить, а - поработать. А ведь многие инвесторы очень ранимы: легко могут просто обидеться и уйти из Владивостока… И неизвестно, кто тогда окажется в большем проигрыше - они или город. Ну, невозможно инвестору сегодня в лоб откровенно сказать: «Что же ты, дурак, творишь!» Он ведь серьезно обидится! У него - классный проект, на его стороне - законы и нормы, он безумно верит, что построит на отвоеванном им клочке суши восьмое чудо света и заработает кучу денег. И он со своей стороны может сетовать, что «народ - сам дурак, не понимает: какую прелесть после окончания строительства получит».

Виды будут давать доход

Кстати, о деньгах. По мнениям экспертов, хороший или даже замечательный вид из окон может составлять от 10 до 50% рыночной стоимости квартиры, и ровно настолько может быть дешевле в этом доме квартира без вида. Замечательные виды с сопки никуда не исчезают - они как бы приватизируются поквартирно. И на величину этой «надбавки на вид» с рыночной стоимости жилья владельцы уже довольно скоро должны будут платить налоги на свою недвижимость.

По зданию, которое может быть построено, на сайте «Орлиного гнезда-2», в частности, рекламируется: «Лучший в городе вид на море, т.к. все без исключения квартиры находятся значительно выше уровня городской видовой площадки (ДВФУ)». Наверное, лучшие виды по достоинству будут оценены в определении величины налогов. И люди, которые смогут себе позволить купить в этом доме квартиры и жить здесь, могут быть уверены, что кого другого, а их эти налоги вряд ли задавят.

Напрашивается риторический вопрос, что для города выгоднее: предоставлять всем желающим бесплатные красивые виды и даже тратить какие-то суммы из своего бюджета на обустройство видовых площадок или - продать эти виды в частные руки в качестве площадок под новое строительство и затем собирать налоги с построенных объектов?

В идеале в вопросе будущего сопки Орлиное гнездо должны быть и волки сыты и овцы целы. А это именно то, что происходило и происходит на этой лакомой, хотя и проблемной, территории продолжительное время: инвесторы постепенно аннексируют под строительство участок за участком, и строят - каждый во что горазд. Притом что, наверное, было бы логичнее развивать эту территорию по какому-то общему плану. То, что этот план не «нарисовали» вчера, не дает никакого понимания, что мы получим здесь завтра. В этом главная беда: неизвестность пугает, шокирует и наш здоровый консервативный дух отвергает ее. Вершина сопки, находящаяся в центре города, по сути, все еще остается его задворками. И мы, горожане, наверное, еще немало попортим крови в спорах: что здесь должно быть, а чего не должно, что уместно и что неуместно. Крови - и своей, и чужой.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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