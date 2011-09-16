Фасадные системы: новое лицо города

Чуть больше года остается до проведения саммита АТЭС во Владивостоке, когда городу предстоит встречать десятки иностранных делегаций. В этой связи ведутся масштабные работы по реконструкции множества объектов: жилых и общественных зданий, набережных, скверов, парков, которые определят облик столицы Приморья к 2012 году. Особое внимание уделяется гостевому маршруту, по ходу которого обновляются фасады зданий, пешеходные зоны, подземные переходы.

Обновленным фасадам фактически предстоит стать лицом города. Учитывая объем проводимых работ и особенности морского климата Владивостока, необходимы самые практичные фасадные решения: чтобы было красиво, долговечно, быстро и экономично. Поэтому подходить к выбору фасадных материалов и технологий надо взвешенно. Представляется, что лучшее решение в данном случае – навесные вентилируемые фасады.

Навесная фасадная система – это конструкция, состоящая из несущих элементов, монтируемых на стену, вертикальных направляющих элементов, слоя теплоизоляции, защитной мембраны (при необходимости) и облицовочного материала. Здания, на фасадах которых устроена навесная фасадная система, обладают существенными преимуществами: их стены защищены от агрессивных факторов окружающей среды, у них повышенная тепло – и звукоизоляция. Немаловажным является также и то, что при монтаже навесного фасада отсутствуют «мокрые» процессы, а значит, он может проводиться в любое время года при любой погоде. Необходимо отметить и внешнюю привлекательность, которой обладают навесные фасадные системы.

Если сравнивать вентфасады с качественным оштукатуриванием, то по стоимости они отличаются не сильно. А вот многолетняя безремонтная эксплуатация – это явный плюс навесных систем.

В качестве облицовочного материала можно использовать различные варианты: фасадную кассету и панель, фиброцементные плиты, керамогранит, стекло, натуральный камень или сайдинг. Каждый материал хорош для определенного конструкторского и архитектурного решения. Например, фасадные плиты из керамогранита очень тяжелые, что повышает нагрузку на фундамент здания и требует применения более мощного крепежа.

Одним из самых популярных материалов для облицовки стен был и остается металлосайдинг. Столь широкое распространение металлическая вагонка получила благодаря простоте монтажа. В течение всего срока эксплуатации этот материал практически не требует демонтажа и ремонта. Область его применения чрезвычайно широка – от частного дома до фасада многоэтажки.

Фасадные панели – это стильный и респектабельный дизайн фасада. Как и сайдинг, на рынке представлены панели самых разнообразных цветов, в том числе с текстурой под натуральный камень или дерево. Стоимость облицовки фасада таким материалом сопоставима со стоимостью качественного оштукатуривания, учитывая длительный срок эксплуатации без ремонта. При этом данный фасадный материал не теряет свой первоначальный внешний вид даже под воздействием солнечного света, атмосферных осадков.

Фасадные кассеты – это материал класса VIP. Каждый фасад из металлокассет уникален. Данный материал при правильном монтаже позволяет использовать различные архитектурные и дизайнерские решения, справиться со сложными геометрическими формами объекта. С учетом затрат на монтаж и сроков эксплуатации металлокассеты считаются вполне рентабельным продуктом.

Подходить к выбору производителя фасадных материалов тоже стоит осмысленно. Отличное сочетание цены и качества предлагает один из лидеров российского рынка фасадных и кровельных материалов – производственный холдинг «ИНСИ». Его продукция – это высококачественные фасадные материалы (фасадные кассеты и панели, металлосайдинг, аквапанель, фиброцементные плиты), весь спектр доборных элементов, выравнивающая система для фасадов, а также многое другое, необходимое как для строительства нового жилья, так и для отделки существующего.

Отдельно необходимо заметить, что все изделия изготавливаются из оцинкованной стали с полимерным покрытием, которое гарантирует надёжную защиту стали от коррозии и воздействия химически активных элементов – их немало в атмосфере городов. Навесная фасадная система «ИНСИ» сертифицирована, имеет техническое свидетельство РОССТРОЯ, является пожаробезопасной.

Более подробно ознакомиться со всей продукцией производственного холдинга ИНСИ, образцами материалов, а также увидеть примеры готовых объектов можно в офисе продаж или на официальном сайте www.insi.ru, 690022 г. Владивосток, ул. Чапаева, 39. Тел. 8 (423) 230-09-36.