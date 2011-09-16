WILO: с конвейера – в победители

Не успел известный немецкий концерн вывести на рынок новый продукт, как тот уже удостоен престижной международной премии Red Dot Award: product design-2011 в категории «Торговля и промышленность».

Столь высокую награду получили насосные установки повышения давления Wilo-COR-Helix EXCEL. Эта новость не осталась незамеченной дальневосточниками, ведь насосы марки WILO в регионе хорошо известны.

Досье "ДК"

Немецкий концерн WILO SE – один из ведущих мировых производителей насосного оборудования – основан в 1872 г. и на сегодняшний день представлен 70 дочерними компаниями по всему миру, годовой оборот составляет около 1 млрд евро. В России WILO SE с 1996 г. представляет ООО «ВИЛО РУС», имеющее 27 филиалов и 13 региональных складов от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.

Дальневосточное представительство «ВИЛО РУС» работает на рынке региона уже семь лет, имеет региональные склады в Якутске, Хабаровске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, а также два технических бюро. Поставляет насосное оборудование для систем отопления, водоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха, отвода стоков марок WILO, Salmson, а также оборудование для бассейнов, аквапарков и подготовки технической и питьевой воды фирмы Gruenbeck.

– Многонасосные установки повышения давления Wilo-COR-Helix EXCEL только выводятся на рынок, и столь значимое признание (а премия вручается за инновации, функциональность, эргономику, экологию и надёжность) очень почетно, тем более что за награду боролись 4433 продукта от 1700 компаний более чем из 60 стран мира, – рассказывает руководитель филиала «ВИЛО РУС» во Владивостоке Анна КАРГИНА. – Инновационные технологии, на которые сделана ставка инженерами концерна, гарантируют эксплуатационную безопасность и надежность нового продукта, предназначенного для использования в системах водоснабжения в жилых, офисных зданиях, гостиницах, больницах, торговых центрах и промышленных системах. К тому же эти установки довольно просты в эксплуатации благодаря прибору управления с возможностью дистанционного мониторинга, графическому дисплею и запатентованной технологии «красной кнопки», применяемой для всех видов электронных насосов WILO.

Два других важных принципа, на которые опираются инженеры WILO во всех своих разработках, – энергосбережение и энергоэффективность будущих насосов. В частности, благодаря использованию частотных регуляторов в насосах существенно снижаются затраты на электропотребление, а установки повышения давления комплектуются шкафами управления, что помогает организовать централизованное и даже удалённое управление насосными станциями. Установки же Wilo-COR-Helix EXCEL оснащены еще и высокоэффективными электродвигателями ЕС с крайне низким потреблением электроэнергии и HED-приводом (High Efficiency Drive). Уникальность этого привода заключается в способности снижать потребление электроэнергии до 70%, что существенно сокращает сроки окупаемости затрат на оборудование.

Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что КПД новых электродвигателей превышает максимальные значения будущего класса энергоэффективности IE4. Тем самым эти насосные установки уже сегодня превосходят все будущие нормы Европейской Директивы об энергоэффективности, вступившей в силу в июне нынешнего года, – подчеркивает Анна Каргина.

– Сегодня много говорят о техническом перевооружении объектов обеспечения жизнедеятельности Дальнего Востока, – включается в разговор региональный руководитель ООО «ВИЛО РУС» в ДФО Сергей ПЕТУХОВ. – Оборудование WILO, в том числе и только что появившиеся на рынке насосные установки повышения давления Wilo-COR-Helix EXCEL, позволяет заниматься этим грамотно и системно, параллельно участвуя в новых проектах промышленной энергетики и коммунального хозяйства. Тем более что спектр производимого концерном WILO SE оборудования очень широк, на региональных складах всегда достаточный товарный запас, а 139-летняя история концерна вкупе с использованием самых современных технологий гарантирует высокую степень его надежности и эффективности.

ООО «Вило Рус» Во Владивостоке: ул. Пушкинская, 109, офис 307, тел.: (423) 22-69-333. В Хабаровске: ул. Промышленная, 20е, тел. (4212) 271-860, www.wilo.ru.