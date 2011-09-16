Отпускные эмоции в интерьере

Отпуска закончились, путешествия завершились, пора вспомнить о доме. И, вдохновившись сочными летними впечатлениями, перенести все пережитые эмоции в новый интерьер.

Транслирующая радушие итальянской земли, щедрость испанского солнца или немецкую педантичность европейская мебель от «Милленниума» для этого отлично подходит.

Тем более что в салонах компании - «осенний ценопад»: прежние экспозиции должны уступить место новым хитам знаменитой миланской выставки, а потому становятся на 50% доступнее и на 100% притягательнее. Стильная и очень функциональная кухня от Modulnova или Berloni, сподвигающий на бизнес-подвиги кабинет от Galimberti Nino, вызывающе-роскошная спальная зона от Ego или растущий вместе с ребенком детский офис Moll способны наполнить дом непревзойденным комфортом и одновременно вдохновить на новые, незабываемые путешествия.

Салоны «Милленниум»:

Владивосток: ул. Некрасовская, 76, тел. (423) 27-67-000.

Хабаровск: Уссурийский бульвар, 45, тел. (4212) 751-444.