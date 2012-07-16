Страховую компанию «Госмедстрах» опять не пустили в ОМС

ВЛАДИВОСТОК, 16 июля, ZRPRESS. Государственное учреждение «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского края» повторно рассмотрев предложение ООО СМО «Госмедстрах» о заключении договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования на 2012 г., отказало компании в заключение договора.

По словам начальника юридического отдела ГУ ТФОМС ПК Эдуарда Овчинникова, компания допустила ряд серьезных нарушений, поэтому 3 апреля 2012 г. Федеральная служба по финансовым рынкам ограничила действие лицензии на осуществление страхования по обязательному медицинскому страхованию.

«Согласно федеральному законодательству, а именно ст. 32.6 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» ограничение действия лицензии страховщика означает запрет на заключение договоров страхования по отдельным видам страхования, договоров перестрахования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств страховщика, в соответствующие договоры. Мы уже отправили руководству компании «Госмедстрах» официальный ответ», - подчеркнул Овчинников.

Кроме того, ООО СМО «Госмедстрах» в рамках договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования на 2011 г. до настоящего времени не выполнило свои финансовые обязательства перед лечебными учреждениями. В итоге в данный момент более 35 лечебных учреждений пытаются в судебном порядке, взыскать с компании «Госмедстрах» более 40 млн руб., которые компания получила от ГУ ТФОМС ПК для расчета с медицинскими учреждениями.

«Золотой Рог».