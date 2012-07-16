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Страховую компанию «Госмедстрах» опять не пустили в ОМС
ВЛАДИВОСТОК, 16 июля, ZRPRESS. Государственное учреждение «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского края» повторно рассмотрев предложение ООО СМО «Госмедстрах» о заключении договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования на 2012 г., отказало компании в заключение договора.
По словам начальника юридического отдела ГУ ТФОМС ПК Эдуарда Овчинникова, компания допустила ряд серьезных нарушений, поэтому 3 апреля 2012 г. Федеральная служба по финансовым рынкам ограничила действие лицензии на осуществление страхования по обязательному медицинскому страхованию.
«Согласно федеральному законодательству, а именно ст. 32.6 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» ограничение действия лицензии страховщика означает запрет на заключение договоров страхования по отдельным видам страхования, договоров перестрахования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств страховщика, в соответствующие договоры. Мы уже отправили руководству компании «Госмедстрах» официальный ответ», - подчеркнул Овчинников.
Кроме того, ООО СМО «Госмедстрах» в рамках договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования на 2011 г. до настоящего времени не выполнило свои финансовые обязательства перед лечебными учреждениями. В итоге в данный момент более 35 лечебных учреждений пытаются в судебном порядке, взыскать с компании «Госмедстрах» более 40 млн руб., которые компания получила от ГУ ТФОМС ПК для расчета с медицинскими учреждениями.
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Комментарии
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Страховщик03:11, 24.06.2013#
А началось все вот с чего. В 2010 году директором ГУ ТФОМС ПК Солодовниковым В. В. совместно с вице-губернатором Дроздовой Л. Н. был, в нарушение действующего законодательства, изменен порядок закупки медицинского оборудования. В нарушение ФЗ-94 «О закупках для государственных и муниципальных нужд» заказчиками выступили муниципальные учреждения здравоохранения, без права определения цены, а конкурс был проведен. В нарушение вышеназванного закона, комиссией, созданной департаментом здравоохранения Приморского края. На каждый лот в конкурсе было заявлено по одному поставщику, в итоге торгов не было, конкурс признали несостоявшемся и заключили контракты по максимальной цене. В итоге торгов, за счет средств обязательного медицинского страхования, находящихся в федеральной собственности Российской Федерации, было закуплено оборудования на сумму более 250 млн. руб. Закупочные цены завышены в среднем на 50-60% (убыток составил более 100 млн. руб. ), все оборудование, в нарушение действующего законодательства, выбыло из государственной собственности, стало собственностью муниципальных больниц и сегодня на нем оказываются платные услуги. В 2011 году конкурс проведен по такой же схеме, только с большим завышением цен. И когда Госмедстрах не захотел участвовать в этих махинациях, посыпались репрессии и сейчас компания на грани банкротства.
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Страховщик04:06, 24.06.2013#
Потому что своим письмом от ТФОМС 16. 01. 12 пишет: "В соответствии с Федеральным законом от 29. 11. 2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (ст. 38, ч. 17) после прекращения действия договора финансирования ОМС застрахованные данной СМО граждане обязаны до 30 марта 2012 года выбрать другую страховую медицинскую организацию путем подачи в нее заявления". Хотя это незаконно - в соответствии со ст. 38 ФЗ – 326 "Об обязательном страховании в РФ", в случае прекращения договора со страховой компанией, территориальный фонд обязан принимать счета от медицинских учреждений и оплачивать их. Поэтому Ваш вопрос Вы можетое адресовать к руководству Фонда в отдел организации обязательного медицинского страхования, телефон - (423) 240 25 48; в отдел экспертизы качества медицинской помощи и защиты прав застрахованного населения - (423) 243 12 33, 240 19 58
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Страховщик03:58, 24.06.2013#
Руководство ТФОМС распространяет клевету о том, что ООО СМО "Госмедстрах" задолжало лечебным учреждениям за медицинскую помощь, оказанную ими 2011 году по государственной программе ОМС более 127 000 000 рублей. На самом деле ООО СМО "Госмедстрах" должно сегодня фонду 20 млн. руб. , причем, это те деньги, которые фонд незаконно перевел компании в январе месяце, зная, что у компании имеется кредит в банке. Учитывая, что фонд не заключил с компанией (действия фонда признаны судом незаконными), банк, как только поступили деньги на счет, снял их в безакцептном порядке.
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Сначала по фактам, цитатам. "В 2012 г. году мы не заключили с этой компанией договор финансирования, - прокомментировали в пресс-службе ГУ ТФОМС ПК. - Ведь компания не предоставила в срок необходимый пакет документов"Предоставили в срок, но получили ответ, что ТФОМС не получил от нас уведомление, предусмотренное законом, о том, что наша компания намерена продолжать работу в следующем году. Мы направили в ТФОМС письмо с приложенной копией надлежащего уведомления, предусмотренного ст. 14 п. 10 ФЗ-326, направленного ТФОМСу и полученному им еще 18. 02. 2011 г. Ответ Солодовникова В. В. на этот счет был таков: "ТФОМС не считает данное письмо уведомлением, а потому не будет включать "Госмедстрах" в реестр 2012 года и заключать с нам и договор". На наши возражения Солодовников предложил обратиться в суд. Мы обратились и суд выиграли, но решение суда не было исполнено.