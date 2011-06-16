Выставка-ярмарка «Приморские продукты питания» откроется в сентябре

Определена дата проведения XV специализированной выставки-ярмарки «Приморские продукты питания». Мероприятие будет проходить во Владивостоке с 27 по 29 сентября.

Организаторами выступают департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, ООО «Дальэкспоцентр». На выставке участники представят широкий ассортимент продукции от крупнейших предприятий. Это колбасные изделия, копчёности, ароматные деликатесы, изделия национальных кухонь и продукты премиум-класса, рыбная продукция и полуфабрикаты, натуральная молочная продукция, масло и сыры, хлебобулочные и кондитерские изделия. Также на выставке будет представлена алкогольная и безалкогольная продукция, консервированная продукция, плодовоовощные консервы, аджика, специи и многое другое, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.