Экс-мэр Владивостока напомнил горожанам об уникальности события, которое происходит в городе

«Воображение разыгрывается от возможных вариантов»

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал очередной пост с социальных сетях:

Читаю про очередной гастрономический фестиваль - Фестиваль мидий - и душа радуется за любимый город, а воображение разыгрывается от возможных вариантов приготовления мидий (когда ещё придётся мне отведать такой деликатес?!)…

Гастрономические праздники всегда проходят весело, дружно и с огоньком. Они сплачивают людей, нивелируют статусные различия, способствуют сближению "власти" с народом. Это я уже как бывший мэр оцениваю. А здоровая морально-правовая атмосфера, благожелательность и дружелюбие жителей, яркие и оригинальные мероприятия обязательно привлекут в наш край не только туристов, но и инвесторов. Всё, что работает на привлекательный имидж региона, должно развиваться и способствовать его процветанию.