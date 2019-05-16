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Экс-мэр Владивостока напомнил горожанам об уникальности события, которое происходит в городе
«Воображение разыгрывается от возможных вариантов»
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал очередной пост с социальных сетях:
Читаю про очередной гастрономический фестиваль - Фестиваль мидий - и душа радуется за любимый город, а воображение разыгрывается от возможных вариантов приготовления мидий (когда ещё придётся мне отведать такой деликатес?!)…
Гастрономические праздники всегда проходят весело, дружно и с огоньком. Они сплачивают людей, нивелируют статусные различия, способствуют сближению "власти" с народом. Это я уже как бывший мэр оцениваю. А здоровая морально-правовая атмосфера, благожелательность и дружелюбие жителей, яркие и оригинальные мероприятия обязательно привлекут в наш край не только туристов, но и инвесторов. Всё, что работает на привлекательный имидж региона, должно развиваться и способствовать его процветанию.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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