Продукты в Китай будут возить через Владивосток

Срок доставки по такому маршруту составит до 25 суток

Транспортная группа FESCO (базовая компания - ПАО «Дальневосточное морское пароходство») и DB Cargo Russija Сo.Ltd (100%-ная дочерняя компания DB Cargo AG, ведущего грузового железнодорожного перевозчика Европы) договорились развивать контейнерные перевозки скоропортящихся грузов между Россией и Китаем по мультимодальному маршруту через «Владивостоксий морской торговый порт» и прямыми сухопутными сервисами.

Соответствующее соглашение в рамках выставки «ТрансРоссия» подписали президент FESCO Александр ИСУРИН и генеральный директор ООО «ДБ Карго Руссия» Уве ЛОЙШНЕР. В Китай будут доставляться продукты питания, в Россию - сельскохозяйственные грузы.

Соглашение предусматривает транспортировку товаров действующими мультимодальными сервисами компании из Москвы и Новосибирска в порты Китая через Владивосток и в обратном направлении со сроком доставки до 25 дней, а также разработку сухопутного железнодорожного сервиса из Москвы и Новосибирска в провинции Китая, а также в обратном направлении. Его запуск запланирован на лето 2019 года, срок доставки по такому маршруту составит менее 20 суток.

«Расширение географии контейнерных перевозок, а также развитие несырьевого экспорта являются приоритетами нашей стратегии. Мы рассчитываем, что сотрудничество с DB Cargo позволит увеличить объемы перевозок и за счет обратной загрузки оптимизировать логистику на маршрутах Россия - Китай - Россия», - приводит слова Исурина пресс-служба.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.