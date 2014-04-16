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Авиакомпания "Аврора" нанесла удар по пассажиропотоку в аэропорту Владивосток
Уход с рынка авиакомпании "Владивосток Авиа" привел к отмене рейсов в Токио, Пекин и Харбин.
В первом квартале 2014 года ОАО "Международный аэропорт Владивосток" (МАВ) сократило объем перевозок на внутренних линиях на 1,1% - до 259 тыс. человек.
Как сообщил департамент международных коммуникаций аэропорта, объем международных перевозок в первом квартале вырос на 7%, до 138 тыс. человек. Общий пассажирооборот аэропорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 2%, до 397 тыс. человек.
"Объемные показатели АО "МАВ" остаются положительными, несмотря на значительное сокращение провозной емкости, связанной с отменой существенной части международных рейсов объединенной дальневосточной авиакомпании (авиакомпания "Аврора" создана на базе авиакомпаний "Сахалинские авиатрассы" и "Владивосток Авиа" - Прим. авт.) и снижением на 15% пассажировместимости ее воздушных судов", - отмечается в сообщении.
В I квартале 2013 года доля "Владивосток Авиа" и "Сахалинских авиатрасс" в общем пассажиропотоке аэропорта составляла 30%. В I квартале 2014 года доля авиакомпании "Аврора", унаследовавшей статус базового авиаперевозчика и маршрутную сеть "Владивосток Авиа" и "Сахалинских авиатрасс", снизилась до 24%.
Количество самолето-вылетов, выполненных перевозчиком, снизилось на 25% - с ноября 2013 года авиакомпанией не выполняются рейсы в Токио, Пекин и Харбин.
Вместе с тем существенно вырос пассажиропоток на рейсах в Сеул, выполняемых авиакомпаниями Asiana, Korean Air и "Аврора". Так, в первом квартале текущего года по маршруту Владивосток - Сеул - Владивосток перевезено на 19% больше пассажиров, чем в прошлом году.
Напомним, что ОАО "МАВ" в 2013 году обслужило 1,853 млн пассажиров, что на 14,1% больше, чем за 2012 год. Это самый высокий показатель за всю историю аэропорта.
ОАО "Международный аэропорт "Шереметьево" планирует до конца 2014 года закрыть сделку по продаже доли в аэропорту Владивостока Фонду развития Дальнего Востока - структуре ВЭБа, сообщил гендиректор "Шереметьево" Михаил ВАСИЛЕНКО.
Стоимость доли он оценил в более 4 млрд рублей. "Наши инвестиции понятны - более 4 млрд рублей. Сделку хотелось бы закрыть до конца 2014 года", - сообщил Василенко.
В настоящее время "Шереметьево" владеет акциями в двух компаниях этого аэропорта - 74,99% акций ЗАО "Терминал Владивосток" и 52,16% акций ОАО "Международный аэропорт Владивостока". Акции будут продаваться в обеих компаниях.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Комментарии
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гостья21:35, 16.04.2014#
Почему это не надо? Очень надо - рейсы в Токио и Пекин. Когда летало в Токио и Владавиа, и С7, то билеты туда-обратно можно было купить за 9000 рублей, но бычная цена была 12000 рублей. Сейчас у С7 на направлении Токио нет конкурентов. Теперь билеты стоят не меньше 22000 рублей. С Пекином, думаю, такая же ситуация.
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