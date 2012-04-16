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Во Владивостоке алкогольный поставщик наказан за неправильное хранение товара
ВЛАДИВОСТОК, 16 апреля, ZRPRESS. Пятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Приморского края, который привлек к административной ответственности ООО «Енисейское» с назначением штрафа в размере 50000 рублей за нарушение условий хранения алкогольной продукции.
ООО «Енисейское» (г. Владивосток) осуществляет деятельность по закупке, хранению и поставке алкогольной продукции. Межрегиональным управлением Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Дальневосточному федеральному округу при проведении осмотра складских помещений Общества, были выявлены следующие нарушения: складские помещения не соответствуют проектной документации, склады не изолированы от служебных и подсобных помещений, поддоны для хранения алкогольной продукции расположены вблизи от системы отопления, в складском помещении не обеспечивается свободный подход к хранящейся алкогольной продукции и др.
По факту выявленных нарушений Управление обратилось в Арбитражный в суд Приморского края для рассмотрения вопроса о привлечении ООО «Енисейское» к административной ответственности.
Решением суда от 15.02.2012 заявленные требования удовлетворены, Общество привлечено к административной ответственности с назначением административного штрафа в размере 50000 рублей. Не согласившись с решением суда первой инстанции, ООО «Енисейское» обратилось в Пятый арбитражный апелляционный суд с жалобой. Повторно исследовав материалы дела, судебная коллегия не нашла оснований для удовлетворения апелляционной жалобы, оставив решение суда первой инстанции в силе.
Постановление вступило в законную силу и может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа в течение двух месяцев, сообщает Марина Кратанчук, главный специалист по связям с общественностью и СМИ Пятого арбитражного апелляционного суда.
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