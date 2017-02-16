Большой ГУМ наконец откроют для посетителей (фото)

Масштабная реконструкция заняла пять лет

23 февраля, после пятилетней реконструкции, откроется торговый комплекс «Большой ГУМ», расположенный в историческом здании в центре Владивостока. Площадь комплекса составляет более 7000 кв. м., сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Открытие «Большого ГУМа» происходило в несколько этапов — в 2015 году в отреставрированную часть здания по ул. Светланской, 35 въехал первый на Дальнем Востоке магазин торговой сети Zara. Год назад в порядок привели внутренний дворик торгового комплекса, впоследствии ставший популярным местом отдыха у горожан.

Финальным этапом станет открытие части здания по ул. Светланской, 33. Здесь по архивным фото восстановили исторический вид дошедших до наших дней элементов — лестниц и лепнины, полностью отреставрировали металлические сейфы и батареи. Также под надзором муниципального управления культуры был осуществлен полный комплекс работ по отделке и модернизации торгового комплекса. Кроме того, отремонтировали фасад здания со стороны ул. Светланской. Полная реставрация здания длилась почти пять лет.

Теперь общая площадь торговой галереи в «Большом ГУМе» составляет 7230 кв. м. На каждом из 4-х уровней расположится от 6 до 12 арендаторов. В данный момент ТК заполнен на 80%: помимо Zara, здесь представлены Armani Exchange, производитель корсетных изделий MILAVITSA, ювелирные бренды и др. Сейчас ведутся переговоры с будущими арендаторами.

«Реставрация “Большого ГУМа” и реконструкция его дворика привели к созданию в центре Владивостока единого пространства для культурного отдыха и комфортного совершения покупок. Поэтому не последнюю роль в подборе арендаторов торгового комплекса играет эстетическая составляющая бизнеса. Мы стремимся сотрудничать с игроками определенного уровня и выдвигаем потенциальным арендаторам ряд обязательных условий, чтобы они соответствовали нашей общей концепции», — рассказал заместитель коммерческого директора по маркетингу и рекламе ТД «Владивостокский ГУМ» Спартак Голиков.

Отметим, что «Большой ГУМ» находится в самом центре города, на пересечении популярных туристических маршрутов, в том числе и гостей из северо-восточной Азии. А сохранение его оригинального экстерьера и бережное отношение к внутреннему декору позволило совместить здесь исторический контекст и современные технологии для большего удобства покупателей. В скором времени в ТК также откроется музей, посвященный более чем полуторавековой истории «Большого ГУМа».