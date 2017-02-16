Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Большой ГУМ наконец откроют для посетителей (фото)
Масштабная реконструкция заняла пять лет
23 февраля, после пятилетней реконструкции, откроется торговый комплекс «Большой ГУМ», расположенный в историческом здании в центре Владивостока. Площадь комплекса составляет более 7000 кв. м., сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Финальным этапом станет открытие части здания по ул. Светланской, 33. Здесь по архивным фото восстановили исторический вид дошедших до наших дней элементов — лестниц и лепнины, полностью отреставрировали металлические сейфы и батареи. Также под надзором муниципального управления культуры был осуществлен полный комплекс работ по отделке и модернизации торгового комплекса. Кроме того, отремонтировали фасад здания со стороны ул. Светланской. Полная реставрация здания длилась почти пять лет.
Теперь общая площадь торговой галереи в «Большом ГУМе» составляет 7230 кв. м. На каждом из 4-х уровней расположится от 6 до 12 арендаторов. В данный момент ТК заполнен на 80%: помимо Zara, здесь представлены Armani Exchange, производитель корсетных изделий MILAVITSA, ювелирные бренды и др. Сейчас ведутся переговоры с будущими арендаторами.
«Реставрация “Большого ГУМа” и реконструкция его дворика привели к созданию в центре Владивостока единого пространства для культурного отдыха и комфортного совершения покупок. Поэтому не последнюю роль в подборе арендаторов торгового комплекса играет эстетическая составляющая бизнеса. Мы стремимся сотрудничать с игроками определенного уровня и выдвигаем потенциальным арендаторам ряд обязательных условий, чтобы они соответствовали нашей общей концепции», — рассказал заместитель коммерческого директора по маркетингу и рекламе ТД «Владивостокский ГУМ» Спартак Голиков.
Отметим, что «Большой ГУМ» находится в самом центре города, на пересечении популярных туристических маршрутов, в том числе и гостей из северо-восточной Азии. А сохранение его оригинального экстерьера и бережное отношение к внутреннему декору позволило совместить здесь исторический контекст и современные технологии для большего удобства покупателей. В скором времени в ТК также откроется музей, посвященный более чем полуторавековой истории «Большого ГУМа».
Новости тематики
- Большой ГУМ наконец откроют для посетителей (фото)
- Контролеры выявили в торговых сетях Владивостока взрывной рост цен на некоторые продукты (фото)
- Два новых терминала создадут в Свободном порту Владивосток
- "М.Видео" во Владивостоке начнет работу уже 24 июня
- Во Владивостоке начали дешеветь электроника и бытовая техника
- Магазины и аптеки Владивостока массово отказываются принимать накопительные и скидочные карты
- Во Владивостоке учредили Дальневосточную мясную ассоциацию
- Авиакомпания "Аврора" нанесла удар по пассажиропотоку в аэропорту Владивосток
- Газификация Владивостокской ТЭЦ-2 нанесла серьезный удар по "Приморскуглю"
- Авиакомпания "Владивосток Авиа" долетела до прибыли
Новости раздела
- Большой ГУМ наконец откроют для посетителей (фото)
- Контролеры выявили в торговых сетях Владивостока взрывной рост цен на некоторые продукты (фото)
- Во Владивостоке попытались продать школу
- Питерцы купят одну из ведущих управляющих компаний Владивостока
- Магазин "Армия России" разочаровал приморцев
- Улица Семеновская во Владивостоке получит новое начало
- "МегаФон" выпустил собственные карты
- Протекающие фасады стали серьезной проблемой для домов Владивостока и их жителей
- "М.Видео" хочет задавить конкурентов во Владивостоке
- Из Владивостока можно прямиком улететь на Пхукет
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Пушкарёв жестко прошелся по рублю
- Владельцы компаний в Приморье массово избавляются от бизнеса
- Рынок недвижимости в Приморье фактически рухнул
- Владивосток сравнили со старой дачей
- В одной из крупнейших рыбодобывающих компаний Приморья происходят странные вещи
- Одну из крупнейших компаний Приморья возглавит "варяг"
- Известная страховая компания уходит с рынка ОСАГО
- "Единой России" не хватило легитимности
- Жителям Владивостока стала доступна "Кнопка жизни"
- Курс рубля внезапно устремился вниз
И кто владелец бывшего всенародного добра?