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Во Владивостоке начали дешеветь электроника и бытовая техника
Во Владивостоке начали падать цены на электронику и бытовую технику. По крайней мере, это касается крупных специализированных сетей. Речь не идет о сколь-либо значимом снижении цен, однако факт остается фактом – компьютеры, телевизоры, электропечи, холодильники подешевели в среднем от 1 до 5%. При этом не стоит забывать, что все сети сохранили программы стимулирования клиентов в виде скидок или других бонусов.
Корреспондент деловой газеты «Золотой Рог» убедился в этом сам, когда в течение дня посетил несколько крупных специализированных магазинов. В одном из них он даже стал свидетелем масштабной замены ценников практически на все продаваемые товары.
Насколько «уверенным» и продолжительным будет этот позитивный для потребителя тренд пока сказать трудно, однако один из сотрудников крупной сети по продаже такой техники сообщил газете «Золотой Рог», что такие меры связаны с резким падением спроса, что отчасти характерно для января, хотя и не в такой степени, как нынешней зимой. С другой стороны, паника и непредсказуемость на валютных рынках вроде как прекратились, и, несмотря на продолжающиеся метания рубля, стало более понятно, в каких условиях придется работать, по крайней мере, в первых двух кварталах 2015 года.
По некоторым данным, в нынешних условиях на ценовые уступки готовы пойти как российские торговцы, но и их зарубежные контрагенты. Ни те ни другие не заинтересованы в потере перспективного сектора торговли, а отыграть свои потери все участники рынка планируют уже до конца года.
Евгений СИДОРОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Сначала задрали цену на 50%. Теперь скинули 5%. Эти 5% ни чего не дадут. Спрос был удовлетворен больше реальной потребности. Народ закупили, даже кому в то время особо и не надо было. Спрос удовлетворили на пол года вперед. А теперь с такими ценами, даже кому и надо, просто нет смысла покупать.