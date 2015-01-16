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Во Владивостоке начали дешеветь электроника и бытовая техника

16 Января 2015, 18:00 | Владивосток

Во Владивостоке начали падать цены на электронику и бытовую технику. По крайней мере, это касается крупных специализированных сетей. Речь не идет о сколь-либо значимом снижении цен, однако факт остается фактом – компьютеры, телевизоры, электропечи, холодильники подешевели в среднем от 1 до 5%.  При этом не стоит забывать, что все сети сохранили программы стимулирования клиентов в виде скидок или других бонусов.

Корреспондент деловой газеты «Золотой Рог» убедился в этом сам, когда в течение дня посетил несколько крупных специализированных магазинов. В одном из них он даже стал свидетелем масштабной замены ценников практически на все продаваемые товары.

Насколько «уверенным» и продолжительным будет этот позитивный для потребителя тренд пока сказать трудно, однако один из сотрудников крупной сети по продаже такой техники сообщил газете «Золотой Рог», что такие меры связаны с резким падением спроса, что отчасти характерно для января, хотя и не в такой степени, как нынешней зимой. С другой стороны, паника и непредсказуемость на валютных рынках вроде как прекратились, и, несмотря на продолжающиеся метания рубля, стало более понятно, в каких условиях придется работать, по крайней мере, в первых двух кварталах 2015 года.

По некоторым данным, в нынешних условиях на ценовые уступки готовы пойти как российские торговцы, но и их зарубежные контрагенты. Ни те ни другие не заинтересованы в потере перспективного сектора торговли, а отыграть свои потери все участники рынка планируют уже до конца года.

Евгений СИДОРОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Соб. инф.
Теги: бытовая техника  курсы валют  электроника  торговля  приморье 



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Комментарии

  • Святослав17:38, 16.01.2015#

    Сначала задрали цену на 50%. Теперь скинули 5%. Эти 5% ни чего не дадут. Спрос был удовлетворен больше реальной потребности. Народ закупили, даже кому в то время особо и не надо было. Спрос удовлетворили на пол года вперед. А теперь с такими ценами, даже кому и надо, просто нет смысла покупать.

  • Фрол Козлов18:09, 16.01.2015#

    Вот когда они скинут на 70%, тогда и будем немного посмотреть.

  • 11120:51, 17.01.2015#

    Дебилы, сначала нагребли по 5 телевизоров да по 5 холодильников, теперь на форпосте продают, а в магазине теперь еще дешевле стало! Идиоты

  • ВТ21:12, 17.01.2015#

    Люди забывают, что в нашей стране вообще ничего не делают, ВООБЩЕ НИЧЕГО, все покупается за долллары, а он как известно подорожал в два раза, так как можно ждать снижения цен?

  • Alex21:38, 17.01.2015#

    А Вы уверены в том что сказали? Например практически все телевизоры Самсунг сделаны в Калуге, правда там комплектующих около 30% цены, но тем не менее. Ну и другие примеры можно найти.

  • приморский06:33, 18.01.2015#

    И что? Сами и подсчитайте на сколько должна вырасти цена при росте доллара в 2 раза.

  • icuken21:29, 17.01.2015#

    Так народ уже по ходу в крупы и тушёнку вкладывается

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