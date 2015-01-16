Более 30 приморцев сообщили, что пострадали от туроператора "Рубикон"

В Приморье продолжают принимать заявления от туристов, которые пострадали от действий туроператора ООО «Рубикон», сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

Как сообщили в департаменте туризма Приморского края, на данный момент с заявлениями обратились 30 пострадавших. Заявления принимает ООО «Пегас Владивосток» – официальный представитель PEGAS Touristik, чьи туры продавал туроператор «Рубикон». Еще одно заявление поступило непосредственно в департамент туризма.



По словам заместителя директора департамента Владимира Щура, «Пегас Владивосток» работает с каждым туристом индивидуально. Уже известно, что часть пострадавших получит туристические услуги в полном объеме, так как есть документы, подтверждающие факт оплаты путевок. В остальных случаях подтверждающие документы отсутствуют, и сейчас специалисты решают эти вопросы.



«Пегас Владивосток» продолжает принимать заявления от пострадавших туристов по адресу во Владивостоке: ул. Нижнепортовая, 1, офис 222. Также пострадавшие могут обратиться в департамент туризма Приморского края за консультацией по телефонам: (423) 240-23-21, 240-09-52.



Напомним, 14 января, в Приморье приостановила свою деятельность туристическая компания «Рубикон» в связи с невозможностью исполнения своих обязательств по договорам «О реализации туристского продукта». В Приморье ООО «Рубикон» реализовывала туры от крупной компании PEGAS Touristik.

ZRPRESS.RU, Владивосток.