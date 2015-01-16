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Владельцы "Аэроэкспресса" хотят прекратить деятельность филиала в Приморье

16 Января 2015, 10:36 | Владивосток

Маршрут во Владивостоке является прибыльными для "Аэроэкспресса" в отличие от пригородных перевозок, выполняемые ОАО "Экспресс-Приморья"

Владельцы ООО "Аэроэкспресс" на внеочередном собрании в феврале обсудят прекращение деятельности филиала во Владивостоке, говорится в сообщении компании.

Перевозки в аэропорт Владивостока компания начала в 2012 году, однако сразу возник вопрос о необходимости субсидий со стороны регионов. В то же время, по сведениям "Золотого Рога", маршрут во Владивостоке является прибыльными для "Аэроэкспресса" в отличие от пригородных перевозок, выполняемых ОАО "Экспресс-Приморья". Поэтому вопрос о прекращении деятельности филиала во Владивостоке, скорее всего, связан с оптимизацией управления компанией.

Ранее "Аэроэкспресс" отказался от перевозок на линии в аэропорт Сочи, этим стало заниматься ОАО "РЖД" по "агентской схеме".

Первый вице-губернатор края Василий УСОЛЬЦЕВ сразу же заявил, что  в Приморье движение поездов по маршрутам "Аэроэкспресса" не будет закрыто даже в случае ухода перевозчика с рынка.

По словам Василия Усольцева, сегодня "Аэроэкспресс" является социально значимым направлением. Приморцы добираются на нем не только в аэропорт, но и на работу из Артема, с Угольной во Владивосток и обратно. При этом максимальная наполняемость поездов - в утренние и вечерние часы.

"Аэроэкспресс" ежедневно выполняет 20 рейсов. Владивосток -автомобилизированный город, и в аэропорт многие предпочитают добираться на собственном транспорте. Но для многих "Аэроэкспресс" - самый комфортный вариант ежедневных поездок на работу по соотношению цены и удобства. И эти маршруты мы сохраним", - отметил первый вице-губернатор.

"Аэроэкспресс" занимается доставкой пассажиров по железной дороге. Основной владелец компании с долей в 45,84% - ООО "Дельта-Транс-Инвест" (структура "ТрансГрупп АС"), 17,5% - у бизнесмена Искандера МАХМУДОВА у его младшего партнера Андрея БОКАРЕВА (оба также являются совладельцами "ТрансГрупп"), 25% - у РЖД.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: жд  аэропорт  аэроэкспресс 



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