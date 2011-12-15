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Особенности комфортного туризма

15 Декабря 2011, 00:45 | Владивосток

Россия, КНР, Южная Корея, Вьетнам, Таиланд и Япония представили услуги своих туристических компаний на 12-й международной выставке "Дальтур -2008". В рамках деловой части выставки в отеле "Хендэ" прошла конференция "Туристический бизнес и MICE-индустрия на Дальнем Востоке России".

Самыми активными международными участниками стали представители турбизнеса КНР, делегацию возглавил заместитель главы правительства провинции Хэйлунцзян Сунь ЯО. С российской стороны мероприятие представлял первый вице-губернатор Приморского края Сергей СОПЧУК. Практика безвизового группового туризма в КНР закрепила китайское направление как приоритетное, в Китай направлено более 70% туристического потока Приморья. По словам руководителя московского представительства ГУТ КНР Фэн ЛИТАО, более 52% российских граждан въезжают в КНР по безвизовому групповому обмену (1,9 млн человек), из них 90% (более 1,7 млн) - через дальневосточные пункты пропуска. В связи с этим обсуждается тема 12-часового рабочего дня и семидневной рабочей недели для пункта пропуска "Дунин-Полтавка".

В рамках мероприятий "Дальтур-2008" был подписан ряд международных соглашений. В том числе о сотрудничестве между выставкой "Дальтур" и канцелярией Харбинской международной торгово-экономической ярмарки и о сотрудничестве в сфере туризма между провинциями Куан Нам и Бинь Тхуан (Вьетнам). Туроператор Вьетнам впервые лично представляют свои продукты во Владивостоке, кроме уже освоенных российскими компаниями экскурсионных маршрутов были представлены оздоровительные, детские и образовательные направления.

Наиболее активную позицию заняли представители тур-индустрии провинции Хэйлунцзян: 12 павильонов рекламировали программу активизации обмена туристами с Приморским краем (экскурсионные и шоп-туры, лечение, образование).

На открытии выставки Сунь Яо сообщил о намерениях правительства провинции развивать российское направление по-китайски централизованно. Частично это связано с тем, что Суйфэньхэ перестал быть городом федерального подчинения и соответственно лишился финансовых потоков из Пекина. Между тем каждый российских турист в среднем оставляет в КНР около $100 в день. Свою долю пришлых денег хотят получить и другие города провинции, на выставке впервые была представлена объединенная карта туристических достопримечательностей провинции.

"Это позволит российским партнерам заново осмыслить уже существующие туристические предложения", - сказал Сунь Яо. Державшийся особняком пекинский туроператор Citic trevel Co.,LTD предлагал возить дальневосточников в Сиань, Лоян, Куньмин и любые другие города КНР.

Автор: Наталья Власенко
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