Открыты прямые рейсы из Владивостока в Гонконг

S7 Airlines, участник авиационного альянса oneworld®, со 2 ноября открыла собственные регулярные рейсы из Владивостока в Гонконг.

Полеты осуществляются с периодичностью один раз в неделю – по средам. Вылет из Владивостока – в 12:00, прибытие в Гонконг – в 14:30 по местному времени. Обратный рейс S7 Airlines вылетает из Гонконга в 15:35 и прилетает во Владивосток в 23:20. Рейсы выполняются на современных лайнерах Airbus A320.

«Начало полетов в Гонконг – крупнейший деловой центр региона – позволит дополнить маршрутную сеть S7 Airlines одним из наиболее востребованных направлений. Юго-Восточная Азия – важный регион для авиакомпании. S7 Airlines уже выполняет до 14 рейсов в неделю из пяти городов России в столицу Китая – Пекин», - отметил директор по стратегическому развитию S7 Airlines Вадим БЕСПЕРСТОВ. Ведь международный аэропорт Гонконга – один из хабов глобального авиационного альянса oneworld. Пассажиры S7 Airlines могут воспользоваться удобными стыковками на рейсы авиакомпаний-партнеров в другие города Азии, а также в Австралию, Новую Зеландию, Европу, Южную Африку и Северную Америку.