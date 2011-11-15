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Открыты прямые рейсы из Владивостока в Гонконг
S7 Airlines, участник авиационного альянса oneworld®, со 2 ноября открыла собственные регулярные рейсы из Владивостока в Гонконг.
Полеты осуществляются с периодичностью один раз в неделю – по средам. Вылет из Владивостока – в 12:00, прибытие в Гонконг – в 14:30 по местному времени. Обратный рейс S7 Airlines вылетает из Гонконга в 15:35 и прилетает во Владивосток в 23:20. Рейсы выполняются на современных лайнерах Airbus A320.
«Начало полетов в Гонконг – крупнейший деловой центр региона – позволит дополнить маршрутную сеть S7 Airlines одним из наиболее востребованных направлений. Юго-Восточная Азия – важный регион для авиакомпании. S7 Airlines уже выполняет до 14 рейсов в неделю из пяти городов России в столицу Китая – Пекин», - отметил директор по стратегическому развитию S7 Airlines Вадим БЕСПЕРСТОВ. Ведь международный аэропорт Гонконга – один из хабов глобального авиационного альянса oneworld. Пассажиры S7 Airlines могут воспользоваться удобными стыковками на рейсы авиакомпаний-партнеров в другие города Азии, а также в Австралию, Новую Зеландию, Европу, Южную Африку и Северную Америку.
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