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Владивостокская таможня призывает получать электронные таможенные гарантии

15 Сентября 2017, 19:12 | Владивосток

Участники ВЭД получили 12 электронный таможенных гарантий, сообщает Деловая газета «Золотой Рог», со ссылкой на Владивостокскую таможню.

С 3 апреля 2017 года у участников внешнеэкономической деятельности появилась возможность обеспечивать свои обязательства электронными таможенными гарантиями без предъявления бумажных документов (Федеральный закон № 463-ФЗ). С апреля выдано лишь 12 электронных гарантий, именно поэтому клиентов банков призывают обращаться за ними активнее. Направление электронных таможенных гарантий в таможенные органы осуществляют кредитные организации. Это позволяет указывать реквизиты гарантии, исключив необходимость представления в таможню подтверждение выдачи таких гарантий.

Стоит также отметить, что в случае оформления банковской гарантии на бумажном носителе, гарантия будет приниматься таможенным органом только после поступления от гаранта соответствующего электронного сообщения и представления документов, подтверждающих полномочия подписавших лиц. Отсутствие подтверждения банка о выдаче банковской гарантии повлечет отказ в ее приеме. Федеральной таможенной службой были разработаны рекомендации по заполнению кредитными организациями электронных банковских гарантий.

Как замечает пресс-секретарь Владивостокской таможни Инга СОЛОДОВНИК, в рамках информационного взаимодействия, также разработан и перечень проверок файла, содержащего сведения об электронной банковской гарантии или банковской гарантии, выданной на бумажном носителе, при его поступлении в информационно-программные средства Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов

. Использование перечня проверок файла в программных средствах кредитных организаций позволит сократить количество документов и сообщений, содержащих ошибки. А для того, чтобы исключить ошибки при оформлении банковских гарантий, участникам внешнеэкономической деятельности необходимо информировать кредитную организацию о виде соответствующего обязательства. Справочник видов обязательств приведен на сайте Банка России: http://www.cbr.ru/analytics/Federal_DC/format_545.zip

Автор: Яна Мальцева
Теги: владивостокская таможня  электронные таможенные гарантии 



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