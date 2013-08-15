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РАН поблагодарила РЖС за "Остров"

15 Августа 2013, 15:45 | Владивосток

Российская академия наук (РАН) выразила особую благодарность федеральному Фонду содействия развития жилищного строительства (РЖС) за качественное и содержательное сопровождение проекта создания ЖСК «Остров» в Приморском крае. В тексте благодарности в частности отмечается, что РАН сейчас осуществляются комплексы реализации мероприятий по организации Жилищно-строительных кооперативов с целью обеспечения жильем своих сотрудников. И это последовательно делается с активным участием Фонда РЖС.

В организации ЖСК «Остров» Фонд снискал признательность РАН следующей помощью, на которую, кстати, в будущем смогут рассчитывать участники и других «кооперативных проектов»:

- с его методической помощью были подготовлены сведения и документы, необходимые для подачи совместного ходатайства РАН и Минобрнауки России, оказана поддержка при проведении общего собрания ЖСК и подготовке документов, необходимых для госрегистрации кооператива;

- было подготовлено и в декабре 2012 г. принято решение попечительского совета Фонда РЖС о передаче в безвозмездное срочное пользование его земельных участков с учетом дополнительных списков граждан, желающих вступить в члены ЖСК;

- оперативно подготовлены и переданы рабочие материалы проектной документации повторного применения, использование которой позволит существенно снизить стоимость строительства 1 кв. метра жилья;

- было разработано техзадание для отбора проектной организации и технического заказчика и проведены соответствующие конкурсы по их отбору;

- попечительским советом Фонда РЖС принято решение о финансировании за счет его средств работ по топографической съемке в рамках подготовки строительства в объеме до 1,5 млн рублей и инженерно-геологических изысканий на сумму до 2 млн. Фондом было обеспечено выполнение этих работ для их безвозмездной передачи ЖСК «Остров». Так же было принято решение и о финансировании за счет средств Фонда работ по обеспечению земельных участков под кооперативом инженерной инфраструктурой оплатой технологического присоединения в объеме 34, 5 млн. рублей;

- Фондом было инициировано утверждение Сбербанком России специального ипотечного продукта для членов «Острова», и 75 из них смогли получить кредиты для строительства своего жилья на сумму 54,6 млн рублей;

Благодарность РАН Фонду РЖС затронула и разработанный с его активной помощью Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. №290-ФЗ, который позволяет передавать ЖСК дополнительные земельные участки в случае увеличения количества его членов, а также постановление Правительства РФ от 26 апреля 2013 г. № 376, предусматривающее возможность вступления в них граждан, проживающих на территории Приморья, без учета требований по стажу работы.

Ранее председатель ЖСК «Остров Роман РОМАШКО от коллектива ЖСК «Остров» и себя лично тоже дважды удостоил письмами благодарности генерального директора федерального Фонда РЖС Александра БРАВЕРМАНА и его сотрудников «за содействие в становлении и развитии кооператива, за помощь в решении стоящих перед ним задач, за продуктивную и качественную работу по сопровождению проекта».

В частности он отметил: «По результатам указанного содействия заявленная стоимость затрат кооператива на оплату услуг технического заказчика и разработку проектов снижена вдвое, что будет способствовать снижению стоимости 1 кв. м жилья в целом».

Виктор КУДИНОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Виктор Кудинов
Теги: строительство  РЖС  жилье  РАН 



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