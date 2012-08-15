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Искусство расслабления от балийских мастеров в СПА во Владивостоке

15 Августа 2012, 00:11 | Владивосток

SPA сегодня — не только релаксация и принятие ароматизированных ванн. Учитывая возможности балийского массажа и процедур по уходу за кожей, это целая индустрия с философией и школами массажа. Расслабление, оздоровление, улучшение самочувствия, восстановление жизненной энергии — об этом заботится балийское СПА во Владивостоке Jamu.

Уникальные аспекты балийского SPA

Балийское SPA сформировано из натуральных природных компонентов, медитации и оздоравливающих массажей. Таким образом, силы и энергия дарятся самой природой. Поклонникам гармонии в нашем салоне предлагается особая обстановка и атмосфера: великолепныq интерьер, как будто перенесенный с Бали во Владивосток, бассейны, приятные цвета, запахи и звуки, волшебные медитации, полнейшая релаксация и расслабление. В SPA Jamu воплощено все, чтобы через все пять чувств человек приобретал позитивное настроение и гармонию духа.

Особое внимание в балийском SPA привлекает к себе Яванский Лулур. Он осуществляется в нашем салоне только коренными девушками-балийками, полностью овладевших скусством восстановления баланса энергии. Они молчаливы, так как не знают русского, и это позволяет полностью окунуться в сладкий мир неги и расслабления. Способствуют этому различные смеси натуральных масел — розы, винограда, жасмина, кокосового ореха. Лечебные качества масел в сочетании с массажем способствуют скорейшему расслаблению тела и полному увлажнению и питанию кожи. Сеансы массажа проводятся с разной продолжительностью — от 40 до 90 минут. Дополнительно проводится массаж лица с использованием масел, увлажняющих кожу и разглаживающих морщины. Стрессы, повышенная утомляемость, целлюлит и избыточной вес — как рукой снимет после работы девушек-балиек.

zrpress.ruВ дополнение к массажу применяются специальные SPA процедуры с использованием косметических средств Sensatia botanicals, изготовленных только из природных компонентов. Балийский "Борех" является настоящим наслаждением для души и тела, которое избавляет от суставных, головных и мышечных спазмов, бессонницы, проблем с пищеварением и позвоночником. Это согревающая процедура, которая усиливает иммунитет организма и возвращающая чувство гармонии.

Балийское SPA JAMU — это островок гармонии, который перенесен из индонезийских островов к нам, во Владивосток. Пожалуй, это самая лучшая возможность для улучшения самочувствия и восстановления гармонии души и тела.

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