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Во Владивостоке прошли «Диалоги» о туризме
65-е заседание Бизнес-Клуба «Диалоги» состоялось в рамках Приморской недели туризма и отдыха и было посвящено теме «Туризм. Эффективный инструмент развития Приморского края».
Спикеры заседания – первый вице-губернатор Приморского края Александр КОСТЕНКО, зам. директора департамента международного сотрудничества и туризма Приморского края Сергей РЫБНИКОВ, начальник управления международных отношений и туризма администрации г. Владивостока Владимир САПРЫКИН, депутат ЗС ПК Сергей ИЩЕНКО, генеральный директор «Ай Би Си Корпорейт Трэвел» («Хогг Робинзон Групп») Анатолий КУРЮМОВ, директор ОАО «Приморское агентство авиационных компаний» («БИЛЕТУР») Антон МАРТЮШЕВ, директор ООО «Дальневосточная компания путешествий» Елена АБРАМОВА – обсуждали с участниками Бизнес-Клуба перспективы развития въездного туризма и шаги, которые необходимо предпринять в этом направлении.
Также в рамках заседания состоялась видеоконференц-связь с учебным парусным судном «Надежда», организованная компанией «МегаФон». «Опыт использования подобного комплексного решения может быть полезен для продвижения туристического потенциала Приморья», – считает председатель совета Бизнес-Клуба «Диалоги» Инесса БАБИЧ.
«Дальневосточный капитал».
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