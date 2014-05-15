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В Приморье крупная угледобывающая компания задыхается от газа

15 Мая 2014, 19:25 | Владивосток

ОАО "Приморскуголь" (входит во Владивостокский филиал ОАО "СУЭК") в первом квартале 2014 года получило 1 млн рублей убытка, тогда как годом ранее  было получено 142 млн рублей прибыли.

В первом квартале 2014 года предприятиями АО "Приморскуголь" при плане 1,249 млн тонн угля добыто лишь 724,8 тыс. тонн угля.

Компания поясняет, что план по добыче бурых углей в 2014 году меньше плана 2013 года по причине последовательного перехода Владивостокской ТЭЦ-2 (ВТЭЦ-2) - основного потребителя углей Павловского месторождения - на потребление природного газа взамен угля.

Компания признает, что сдерживающим фактором по увеличению объема добычи бурого угля остается рынок сбыта.

"Несмотря на то что решается вопрос по поставке части добываемых бурых углей на Приморскую ГРЭС, а также рассматриваются другие варианты поставки бурого угля, показатели среднесрочной перспективы развития угледобычи эмитента уже сейчас прогнозируются ниже показателей прогноза развития на 2013-2017 годы", - отмечает компания.

ОАО "Приморскуголь" - крупнейшее угледобывающее предприятие на территории Приморского края.

84,54% акций принадлежит ЗАО "Угольная компания Приморья".

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: энергетика  убытки  Приморскуголь  газ 






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