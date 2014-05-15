Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье крупная угледобывающая компания задыхается от газа
ОАО "Приморскуголь" (входит во Владивостокский филиал ОАО "СУЭК") в первом квартале 2014 года получило 1 млн рублей убытка, тогда как годом ранее было получено 142 млн рублей прибыли.
В первом квартале 2014 года предприятиями АО "Приморскуголь" при плане 1,249 млн тонн угля добыто лишь 724,8 тыс. тонн угля.
Компания поясняет, что план по добыче бурых углей в 2014 году меньше плана 2013 года по причине последовательного перехода Владивостокской ТЭЦ-2 (ВТЭЦ-2) - основного потребителя углей Павловского месторождения - на потребление природного газа взамен угля.
Компания признает, что сдерживающим фактором по увеличению объема добычи бурого угля остается рынок сбыта.
"Несмотря на то что решается вопрос по поставке части добываемых бурых углей на Приморскую ГРЭС, а также рассматриваются другие варианты поставки бурого угля, показатели среднесрочной перспективы развития угледобычи эмитента уже сейчас прогнозируются ниже показателей прогноза развития на 2013-2017 годы", - отмечает компания.
ОАО "Приморскуголь" - крупнейшее угледобывающее предприятие на территории Приморского края.
84,54% акций принадлежит ЗАО "Угольная компания Приморья".
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
Новости раздела
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин
- Из Владивостока открыты новые рейсы в Сеул, Токио и Муан
- Во Владивостоке грядет подорожание общественного транспорта
- Стало известно, когда на месте бывшего "В-Лазера" откроется новый супермаркет
- Vladivostok Boat Show X проходит во Владивостоке
- Во Владивостоке исчезнут муниципальные автобусы
- Тихоокеанский туристский форум во Владивостоке соберет более 30 иностранных гостей
- Десятая юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show X
- Сотрудникам ликвидируемого магазина "В-Лазер" повезло со скидками
- Во Владивостоке открылась традиционная выставка "Город-2018"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей