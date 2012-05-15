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Во Владивостоке изъяты из продажи 55 кг морепродуктов сомнительного качества

15 Мая 2012, 14:42 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая, ZRPRESS.Во Владивостоке на популярном у покупателей торговом рынке сотрудниками прокуратуры города Владивостока и Россельхознадзора обнаружена и исключена из оборота морепродукция, представляющей потенциальную угрозу для здоровья потребителей.

В ходе проведённого совместного мероприятия по проверке законности хранения и реализации на территории города Владивостока водных биологических ресурсов, проверяющими обнаружено 55 килограммов морепродуктов, не отвечающих требованиям законодательства о качестве и безопасности.

Проверкой установлено, что в одной из торговых точек расположенного по улице Русская г. Владивостока продовольственного торгового рынка «Берёзка» находились в реализации морепродукты неподтверждённого качества и безопасности. Так, на креветку Шримс-медвежонок полностью отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие прохождение этой продукцией лабораторных исследований по параметрам безопасности и качества, отсутствовала маркировка изготовителя, а также удостоверения качества и безопасности.

В настоящее время вся потенциально опасная продукция изъята у продавца и помещена на изолированное хранение. В отношении индивидуального предпринимателя Абросимовой Т. В. возбуждено дело об административном правонарушении, сообщает Виталий САЛЕНКО, помощник руководителя по связям с прессой Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Автор: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по ПК и Сахалинской обл.
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