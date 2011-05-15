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Началось голосование «ПРОФМАРКА 2011: В2В услуги. Часть 2»
Во Владивостоке началось голосование «ПРОФМАРКА 2011: В2В услуги. Часть 2». Из-за обширности рынка В2В в городе организаторы решили разделить отрасль и провести голосование в 2 частях.
Первая часть голосования В2В состоялась ровно год назад, в апреле 2010 года, в таких номинациях, как тренинговые и образовательные, юридические услуги, операторы наружной рекламы, медиабаинг, услуги полиграфии и других. В этом году на суд бизнесменов - экспертов в данной отрасли будут представлены номинации: логистические услуги, клининговые услуги, компании, занимающиеся реализацией офисной канцелярии оптом, услуги делового перевода и так далее.
«В2В очень обширная отрасль, с большим количеством направлений, именно поэтому нам сложно уместить все компании в одно голосование. Тем более интересно проследить какие изменения произошли на рынке города за год, так как В2В – это отражение всех других отраслей, индикатор состояния всего бизнеса в целом, - сказал Владимир Барышев, руководитель проекта «ПРОФМАРКА». - Вся отрасль В2В сейчас переживает посткризисный период, и настало время перемен в структуре их деятельности. Каковы эти изменения, в каком ключе, мы увидим в результатах голосования».
Голосование «ПРОФМАРКА 2011: В2В услуги. 2 часть» проводится в 12 номинациях на сайте www.profmarka.ru с 1 апреля по 15 мая 2011 года.
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