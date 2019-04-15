Силовики задержали троих иностранцев в самом центре Владивостока

Представители миграционной службы проверяют статус сотрудников-иностранцев в заведениях

В Приморье продолжается мониторинг гостиниц, принимающих китайских туристов в рамках безвизовых групповых обменов. В этот раз совместную проверку департамент туризма края и территориальный отдел миграционного контроля УМВД России провели в гостинице «Золотой Феникс», расположенной в самом центре Владивостока напротив железнодорожного вокзала.

По словам директора департамента туризма Константина Шестакова, в этом году это уже третья подобная проверка.

«Мы на месте уточняем, в каких условиях живут наши гости из Китайской Народной Республики, соответствует ли гостиница той, которая официально была заявлена туристической компанией для размещения группы. Также коллеги проверяют, регистрирует ли гостиница туристов и подаются ли сведения о прибывших иностранцах в миграционную службу», – рассказал руководитель департамента.

Согласно условиям Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках, в списке каждой группы туристов должна быть указана информация о месте размещения иностранных гостей. Если в ходе проверки выявляют нарушения, то туроператора ждет предупреждение, а в случае повторения ситуации – лишение права принимать безвизовые туристские группы из КНР. В настоящее время в списке уполномоченных на это организаций значится более 50 компаний.

Кроме того, представители миграционной службы проверяют статус сотрудников-иностранцев в заведениях. В этот раз в «Злотом Фениксе» за работой в кафе застали трех граждан Китая, которые не смогли ни ответить на вопросы, ни предоставить документы. Все они были задержаны до выяснения обстоятельств.

«Все заведения, будь то гостиница, кафе или ресторан, должны строго соблюдать требования законодательства и, конечно, исправно платить налоги. Туристская отрасль – это прежде всего отрасль экономики, поэтому должна быть прямая связь между растущим турпотоком и поступлениями в бюджет», – добавил Константин Шестаков.

Отметим, Приморье наряду с Москвой и Санкт-Петербургом стабильно входит в тройку регионов-лидеров по приему китайских граждан. В 2018 году край посетили 365 тысяч туристов из Поднебесной.

Фото – Ольга Кускова.