Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Силовики задержали троих иностранцев в самом центре Владивостока
15 Апреля 2019, 13:40 | Владивосток
Представители миграционной службы проверяют статус сотрудников-иностранцев в заведениях
В Приморье продолжается мониторинг гостиниц, принимающих китайских туристов в рамках безвизовых групповых обменов. В этот раз совместную проверку департамент туризма края и территориальный отдел миграционного контроля УМВД России провели в гостинице «Золотой Феникс», расположенной в самом центре Владивостока напротив железнодорожного вокзала.
По словам директора департамента туризма Константина Шестакова, в этом году это уже третья подобная проверка.
«Мы на месте уточняем, в каких условиях живут наши гости из Китайской Народной Республики, соответствует ли гостиница той, которая официально была заявлена туристической компанией для размещения группы. Также коллеги проверяют, регистрирует ли гостиница туристов и подаются ли сведения о прибывших иностранцах в миграционную службу», – рассказал руководитель департамента.
Согласно условиям Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках, в списке каждой группы туристов должна быть указана информация о месте размещения иностранных гостей. Если в ходе проверки выявляют нарушения, то туроператора ждет предупреждение, а в случае повторения ситуации – лишение права принимать безвизовые туристские группы из КНР. В настоящее время в списке уполномоченных на это организаций значится более 50 компаний.
Кроме того, представители миграционной службы проверяют статус сотрудников-иностранцев в заведениях. В этот раз в «Злотом Фениксе» за работой в кафе застали трех граждан Китая, которые не смогли ни ответить на вопросы, ни предоставить документы. Все они были задержаны до выяснения обстоятельств.
«Все заведения, будь то гостиница, кафе или ресторан, должны строго соблюдать требования законодательства и, конечно, исправно платить налоги. Туристская отрасль – это прежде всего отрасль экономики, поэтому должна быть прямая связь между растущим турпотоком и поступлениями в бюджет», – добавил Константин Шестаков.
Отметим, Приморье наряду с Москвой и Санкт-Петербургом стабильно входит в тройку регионов-лидеров по приему китайских граждан. В 2018 году край посетили 365 тысяч туристов из Поднебесной.
Фото – Ольга Кускова.
Автор:
Новости тематики
- Силовики задержали троих иностранцев в самом центре Владивостока
- Немецких туристов будут возить во Владивосток на чартерном поезде
- "Это настоящая золотая жила"
- Тихоокеанский туристский форум во Владивостоке соберет более 30 иностранных гостей
- Десятая юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show X
- В ДВФУ поговорили о развитии туризма
- Молодёжи и детям Приморья расскажут о потенциале туристской отрасли во Владивостоке
- Круизные лайнеры в три раза чаще будут заходить в Приморье
- Из Владивостока все лето самолеты будут летать в китайский Тяньцзинь
- Жители Приморья могут получить скидки на туры в Корею
Новости раздела
- Продукты в Китай будут возить через Владивосток
- Силовики задержали троих иностранцев в самом центре Владивостока
- Рабочие приступили к демонтажу на популярном рынке на Спортивке
- Яйца во Владивостока подешевели
- Магазины края снижают цены на "Приморскую рыбу"
- Немецких туристов будут возить во Владивосток на чартерном поезде
- "Аврора" увеличит количество международных авиарейсов из Владивостока
- Во Владивосток приходит крупная торговая сеть с мировым именем
- Во Владивостоке бесплатно раздавали клубнику
- Японцы будут выращивать клубнику и помидоры на острове Русском
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Фамилию заказчика по делу Пушкарёва все знают, но боятся называть"
- В Приморье исчезло целое озеро
- Завод "Мазда Соллерс" во Владивостоке предложено снести
- ЗАГСы подают сигнал SOS: число зарегистрированных браков в России буквально обрушилось
- Гостиница не на том месте
- Рабочие приступили к демонтажу на популярном рынке на Спортивке
- Владивостокский ТРЦ "Калина Молл" обошел всех
- Нелегальных золотодобытчиков будут отслеживать из космоса
- Приморье дождалось метанола
- В Приморье появится новый порт
Loading...