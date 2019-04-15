Рабочие приступили к демонтажу на популярном рынке на Спортивке

Второй день рабочие демонтируют навесы над торговыми рядами рынка в районе ул. Спортивной в зоне, где выходцы в основном из Китая и Вьетнама в последние годы торговали обувью, одеждой и иными товарами. Давным-давно на этом месте находилось футбольное поле стадиона ТОФ. Но флот давно уступил это место торговле, и даже публичная кадастровая карта относит этот участок площадью около 16 000 квадратных метров к объектам торговли.

Газета «Золотой Рог» недавно уже писала о сносе рынка в районе БАМа и высказывала предположение, что таким образом снос может добраться и до святая святых – рынка на Спортивной. Неужели предсказание сбылось?

Завсегдатаи рынка высказывают разные версии происходящего. Первая – это суровые меры, предпринимаемые в рамках федеральной противопожарной кампании «Останови огонь!», развернувшейся в крае с минувшего месяца. Как повод для происходящего сноса называют пожар, который 23 марта произошел на китайском рынке в Уссурийске. Тогда его жертвой стал пустой павильон. Однако его последствия могли быть хуже, если бы огонь оперативно не побороли профессионалы. Или недавний пожар на оптовой базе на ул. Карьерной во Владивостоке.

По другой версии – на месте торговых рядов, которые предполагается убрать окончательно, будет развернуто строительство многоэтажного гиперрынка с большой внутренней парковкой в нижнем уровне и улучшенным сервисом.

Однако в городской администрации отметили, что этот орган власти к рынку на Спортивной отношения не имеет, а его собственники производят демонтаж навесов на рынке исключительно из своих соображений. Соответственно, никакого разрешения на строительство гиперрынка городом пока не выдавалось.

Стоит отметить, что продавцы продуктовых рядов и промтоварных павильонов, расположенных «за пределами футбольного поля», не проявляют пока никакой тревоги по поводу того, что и их может задеть какой-то снос.

Из источников, близких к администрации рынка, стало известно, что все дело в крыше, которая не соответствовала современным требованиям. Поэтому ее приходится менять. Более радикальной перестройки рынка в ближайшее время не ожидается.

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