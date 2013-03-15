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Владивосток выручил 183,8 млн рублей от продажи муниципального имущества

15 Марта 2013, 14:54 | Владивосток

Комитет по экономической политике и муниципальной собственности рассмотрел и рекомендовал Думе Владивостока утвердить отчет администрации города о выполнении Программы приватизации муниципального имущества в городе Владивостоке на 2012 год.

С докладом о том, как выполнялась программа приватизации муниципального имущества на 2012 год, перед депутатами выступила начальник управления муниципальной собственности администрации города Валентина Игнатенко. Она сообщила, что муниципальным правовым актом от 22.11.2011 г. № 334-МПА «Программа приватизации муниципального имущества на 2012 год» к реализации был утвержден перечень имущества в количестве 69 объектов. В течение прошлого года муниципальным казенным учреждением «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости» было проведено восемь аукционов и продаж муниципального имущества, на которых было продано 43 объекта  муниципальной собственности. Из них 19 объектов  - посредством реализации преимущественного права выкупа арендуемого имущества субъектами малого и среднего предпринимательства; 1 объект  - 1/10 доли муниципального образования в праве общей долевой собственности на нежилые помещения посредством реализации преимущественного права выкупа; 23 объекта  - на аукционе с открытой формой подачи предложения о цене.

Сумма вырученных средств от продажи муниципального имущества в 2012 году с учетом поступления денежных средств от продажи объектов муниципальной собственности в 2009-2011 годах по договорам купли-продажи с субъектами малого и среднего предпринимательства с рассрочкой платежа на 5 лет составила 183,8 млн рублей.

В ходе обсуждения отчета, председатель комитета Дмитрий Сулеев заметил, что некоторые объекты муниципальной собственности не удается продать длительное время. По его мнению, одной из основных причин этого является несоответствие цены и качества объектов. Депутат предложил принять необходимые меры для реализации муниципального имущества, включенного в программу приватизации.

В итоге комитет рекомендовал Думе Владивостока утвердить отчет о выполнении Программы приватизации муниципального имущества на 2012 год. 

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба Думы г. Владивостока
Теги: депутаты  бюджет  аукционы  предпринимательство  Дума Владивостока  приватизация  продажа  торги 



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