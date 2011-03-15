Владивостокская земля идет с молотка

Не секрет, что земля является самым беспроигрышным вложением средств, особенно если участок приобретается под собственный дом. Учитывая то, что в настоящее время ощущается нехватка жилых площадей в крупных населенных пунктах, покупатели в центральных городах России все чаще обращают свое внимание на зону пригорода. Это в итоге оборачивается тройной выгодой именно для покупателя: из-за высокой вероятности включения в городскую линию, будущего развития инфраструктуры и роста цены на саму землю.

Эта тенденция становится все более актуальной и для Владивостока. Тем более что теперь земельные участки можно купить по абсолютно легальной и прозрачной схеме – через аукцион. Ближайшие торги, на которые будут выставлены шесть земельных участков под малоэтажное строительство в поселке Трудовом, состоятся 31 марта. Причем земля здесь продается в собственность. Учитывая проекты, которые сегодня реализуются, в поселке уже в ближайшее время будет создана вся необходимая инфраструктура, а это значит, что и цена земли, и престиж этого пригородного района Владивостока будут только расти.

Работа по подготовке земельных участков к открытым аукционам была начата во Владивостоке еще в 2008 году, когда перед специалистами мэрии была поставлена задача – вывести городскую землю из теневого оборота, устранить возможность коррупции, сделать процесс приобретения земли законным и прозрачным. В течение 2 лет шла работа по подготовке аукционов – землю оценивали, делили на участки. В конце 2010 года должен был состояться первый аукцион. Однако, как говорят специалисты, покупатели оказались не готовы к тому, что землю можно купить на законных торгах. В итоге первые аукционы по продаже городской земли, назначенные на 28 и 31 декабря 2010 года, не состоялись по причине отсутствия интереса покупателей.

- Причин этому несколько, - говорит директор Муниципального учреждения «Агентство по продаже муниципальной собственности» Лариса СОЛОМАНЮК. - Во-первых, в предпраздничной суете люди могли просто не обратить внимания на объявление о торгах. Во-вторых, в обществе уже сложились стереотипы недоверия к аукционам – люди боятся, что землю все равно продадут своим, а залоги не вернут. Это в какой-то степени и понятно – довольно долгое время в России не было цивилизованного рынка земли, поэтому и от аукционов люди ждут какого-то подвоха. На самом деле бояться им нечего – именно для того, чтобы навести порядок в сфере получения городской земли мы и прибегли к такому механизму, как открытые аукционы. В комиссию по торгам входят представители Думы г.Владивостока, городской прокуратуры, во время торгов ведется видеосъемка. Мы заинтересованы в том, чтобы все прошло в совершенно законном порядке, с привлечением общественности. Учредителем агентства по продаже муниципальной собственности является Управление муниципальной собственности Владивостока. Вся наша финансовая деятельность находится на контроле у финансового управления администрации города. Так что все абсолютно прозрачно.

Понимание это постепенно приходит к населению – в преддверии очередных торгов интерес к выставленным на продажу участкам довольно высок.

- К нам постоянно звонят люди и задают самые разные вопросы, - продолжает Лариса Соломанюк. – Потенциальным покупателям интересно буквально все – инфраструктура, точное месторасположение и т.д. Мы не только отвечаем на все эти вопросы, но и организовываем выезды на место. Кроме этого хочется отметить, что при продаже участков для малоэтажного индивидуального строительства торги будут считаться состоявшимися даже при обращении единственного покупателя. Это немаловажный факт. Если для покупки нежилого помещения, которое выставляется на торги, необходимо наличие хотя бы двух покупателей. При продаже земельных участков даже одного заинтересованного лица достаточно для заключения сделки.

Перед началом строительного сезона растет интерес к новой форме реализации земли и у строительных компаний. 28 марта на торги будет выставлено право аренды земельного участка в поселке Трудовом для строительства многоэтажного дома. Как говорят представители строительных компаний, 12 млн рублей – а именно такова первоначальная стоимость участка – это очень привлекательная цена. Даже учитывая, что в результате торгов она может увеличиться, это все равно значительно ниже, чем на коммерческом рынке. Следовательно, и себестоимость строительства на участке, купленном в открытых торгах, будет ниже.

Первый опыт администрации Владивостока по продаже муниципальной земли планируется перевести на постоянную основу.