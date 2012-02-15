Безвизовая перспектива для Приморья

На прошлой неделе стало известно, что администрация аэропорта Владивосток и администрация Приморского края обратились в правительство с просьбой упростить визовый режим для иностранных пассажиров авиакомпаний, которые будут летать через Владивосток, разрешив им 24-часовое нахождение в краевой столице без визы.

Интерес инициаторов вполне понятен. А что думают по этому поводу потенциальные исполнители, которым предстоит организовывать досуг транзитных туристов? Насколько перспективно это предложение?

«Признаться, я не слышала об этой инициативе, но если она будет осуществлена, то, безусловно, пойдет на пользу городу и краю, - говорит Ольга КУДРЯВЦЕВА, председатель Приморского регионального отделения Российского союза туриндустрии, директор турфирмы «Каникулы». – Статус «открытого неба» действительно значительно увеличит количество иностранных транзитных туристов, и мы должны быть готовы достойно их встретить и предложить интересное экскурсионное наполнение в ожидании стыковочных рейсов. Турфирмами края сейчас активно разрабатываются новые маршруты, в т. ч. и краткосрочные, в добавление к уже существующим. Конечно, идеальным было бы не 24-часовое безвизовое пребывание, а 72-часовое (тогда бы мы могли показать не только краевую столицу, но и Приморье), но пусть будет положено хотя бы такое начало».

«Туристы едут туда, где их ждут не только на словах, но и на деле, туда, где не только есть что посмотреть, но и достаточно, простите за прозу жизни, чистых туалетов на хорошо освещенных, а главное, безопасных улицах города, где прохожие приветливы и владеют английским, чтобы ответить на несложные вопросы, которые неизбежно возникают у любого человека в чужом городе. А пока у нас, к сожалению, дальше разговоров дело не идет, - говорит руководитель другой владивостокской турфирмы, пожелавший остаться неназванным. - Притом что федеральной властью сделано немало - это и беспрецедентное решение о предоставлении нашему аэропорту статуса «открытого неба», и финансовые вливания в строящуюся к саммиту инфраструктуру, и введение безвизового пребывания, которое, скорее всего, будет принято, - к сожалению, это не решает всех проблем въездного туризма. И уж тем более здесь мало что зависит от нас, туристических компаний. Мы можем сколь угодно креативить, разрабатывая захватывающие маршруты, но будут ли они действительно востребованы, принесут ли ожидаемую прибыль (ведь туризм – не социалка, это бизнес!), вот в чем вопрос. К сожалению, у нашего города пока все еще негативный имидж – даже в глазах россиян, не говоря уже о зарубежных туристах. Поэтому наша компания перестала тратить усилия на развитие местных направлений и сконцентрирована сегодня исключительно на выездном туризме – в те страны, где и с сервисом все в порядке, и на улицах безопасно».

«Это очень правильная и своевременная инициатива, - уверена Татьяна СОЛОДОВНИКОВА, коммерческий директор ОАО «Приморское агентство авиационных компаний» (БИЛЕТУР). – Во-первых, подобное визовое послабление позволит зарубежным туристам узнать, что помимо Москвы, Санкт-Петербурга и Золотого Кольца есть и другие места, достойные внимания. И пусть на это будет отведено всего лишь 24 часа – с чего-то ведь надо начинать! А далее все зависит от того, насколько город сможет зацепить внимание иностранцев и заставить их вернуться для более пристального знакомства с российским Дальним Востоком.

Во-вторых, это в целом облегчит работу по приему иностранных гостей. Получить визу в Россию непросто, особенно когда этим занимаются сами туристы, без помощи агентств: слишком много нюансов надо учитывать при оформлении документов. Имели место случаи, когда иностранцев останавливали на границе и им грозила депортация, в связи с чем приходилось отправляться на ближайшем рейсе в тот же Пекин или Сеул. При наличии 24 часов вероятность помочь решить подобные проблемы выше. Важно, чтобы со стороны правительства все необходимые нормативные документы воплотились в жизнь. И, несомненно, это будет способствовать развитию въездного туризма и развитию аэропорта г.Владивосток

Татьяна ОРЛОВА, «Золотой Рог».