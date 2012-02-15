www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.27 р. 100 JPY: 55.98 р.
EUR: 73.48 р. 10 CNY: 93.44 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Туризм
Распечатать

Безвизовая перспектива для Приморья

15 Февраля 2012, 00:03 | Владивосток

На прошлой неделе стало известно, что администрация аэропорта Владивосток и администрация Приморского края обратились в правительство с просьбой упростить визовый режим для иностранных пассажиров авиакомпаний, которые будут летать через Владивосток, разрешив им 24-часовое нахождение в краевой столице без визы.

Интерес инициаторов вполне понятен. А что думают по этому поводу потенциальные исполнители, которым предстоит организовывать досуг транзитных туристов? Насколько перспективно это предложение?

«Признаться, я не слышала об этой инициативе, но если она будет осуществлена, то, безусловно, пойдет на пользу городу и краю, - говорит Ольга КУДРЯВЦЕВА, председатель Приморского регионального отделения Российского союза туриндустрии, директор турфирмы «Каникулы». – Статус «открытого неба» действительно значительно увеличит количество иностранных транзитных туристов, и мы должны быть готовы достойно их встретить и предложить интересное экскурсионное наполнение в ожидании стыковочных рейсов. Турфирмами края сейчас активно разрабатываются новые маршруты, в т. ч. и краткосрочные, в добавление к уже существующим. Конечно, идеальным было бы не 24-часовое безвизовое пребывание, а 72-часовое (тогда бы мы могли показать не только краевую столицу, но и Приморье), но пусть будет положено хотя бы такое начало».

«Туристы едут туда, где их ждут не только на словах, но и на деле, туда, где не только есть что посмотреть, но и достаточно, простите за прозу жизни, чистых туалетов на хорошо освещенных, а главное, безопасных улицах города, где прохожие приветливы и владеют английским, чтобы ответить на несложные вопросы, которые неизбежно возникают у любого человека в чужом городе. А пока у нас, к сожалению, дальше разговоров дело не идет, - говорит руководитель другой владивостокской турфирмы, пожелавший остаться неназванным. - Притом что федеральной властью сделано немало - это и беспрецедентное решение о предоставлении нашему аэропорту статуса «открытого неба», и финансовые вливания в строящуюся к саммиту инфраструктуру, и введение безвизового пребывания, которое, скорее всего, будет принято, - к сожалению, это не решает всех проблем въездного туризма. И уж тем более здесь мало что зависит от нас, туристических компаний. Мы можем сколь угодно креативить, разрабатывая захватывающие маршруты, но будут ли они действительно востребованы, принесут ли ожидаемую прибыль (ведь туризм – не социалка, это бизнес!), вот в чем вопрос. К сожалению, у нашего города пока все еще негативный имидж – даже в глазах россиян, не говоря уже о зарубежных туристах. Поэтому наша компания перестала тратить усилия на развитие местных направлений и сконцентрирована сегодня исключительно на выездном туризме – в те страны, где и с сервисом все в порядке, и на улицах безопасно».

«Это очень правильная и своевременная инициатива, - уверена Татьяна СОЛОДОВНИКОВА, коммерческий директор ОАО «Приморское агентство авиационных компаний» (БИЛЕТУР). – Во-первых, подобное визовое послабление позволит зарубежным туристам узнать, что помимо Москвы, Санкт-Петербурга и Золотого Кольца есть и другие места, достойные внимания. И пусть на это будет отведено всего лишь 24 часа – с чего-то ведь надо начинать! А далее все зависит от того, насколько город сможет зацепить внимание иностранцев и заставить их вернуться для более пристального знакомства с российским Дальним Востоком.

Во-вторых, это в целом облегчит работу по приему иностранных гостей. Получить визу в Россию непросто, особенно когда этим занимаются сами туристы, без помощи агентств: слишком много нюансов надо учитывать при оформлении документов. Имели место случаи, когда иностранцев останавливали на границе и им грозила депортация, в связи с чем приходилось отправляться на ближайшем рейсе в тот же Пекин или Сеул. При наличии 24 часов вероятность помочь решить подобные проблемы выше. Важно, чтобы со стороны правительства все необходимые нормативные документы воплотились в жизнь. И, несомненно, это будет способствовать развитию въездного туризма и развитию аэропорта г.Владивосток

Татьяна ОРЛОВА, «Золотой Рог».

Автор: Татьяна Орлова
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru