Богатырь "РосОфиС" снимает латы

Известный по рекламным роликам русский богатырь "РосОфиСа" снимает боевые доспехи и превращается в гостеприимного русского купца. Сие, по словам руководства компании, означает, что отечественная офисная мебель уже не нуждается в протекции. Она прочно утвердилась на приморском рынке и может на равных соседствовать с лучшими мировыми образцами. Теперь у "РосОфиСа" новая стратегия и новые конкуренты. Под стать его раскрученному бренду.

4 кита "РосОфиСа"

Помню, несколько лет назад продавцы офисной мебели были едва ли не самыми главными рекламодателями во всех приморских СМИ. Офисы компаний самых различных направлений росли повсюду как грибы, и мебельщики едва успевали удовлетворять их спрос на "казенные" столы, стулья, шкафы и вешалки. Само собой, везли они их в основном из Китая, реже - из Кореи.

Потом эта "золотая лихорадка" естественным образом пошла на убыль, рынок мебели структурировался. И никто пять лет назад не обратил внимание на появление новичка. Тем более что предложил он на рынок, вопреки всем законам конкуренции, мебель российского производства, на тот момент более дорогую, чем полуподпольный азиатский ширпотреб.

Между тем новичок привнес на рынок нечто большее, чем столы и стулья новых производителей. Со временем выяснилось, что он обладал своей, не похожей на конкурентов ДОЛГОСРОЧНОЙ СТРАТЕГИЕЙ, которая оказалась более жизнеспособной, чем погоня за сиюминутной выгодой. Стратегия эта не только помогла ему утвердиться на приморском рынке, но и постепенно "раскрутила" уникальный бренд, ценный уже сам по себе.

- Изначально она опиралась на четырех "китов", - говорит генеральный директор компании Валерий КУЗИН. - Во-первых, война дешевому азиатскому товару. Отечественные заводы к тому времени уже научились делать массовую качественную мебель.

Во-вторых, мы хотели создать не просто торговую компанию, а именно салон, где заказчик мог бы "потрогать мебель руками", посмотреть, как она может быть скомпонована, как он сам будет чувствовать себя в таком кабинете. Чтобы он мог просто зайти к нам и познакомиться с последними новинками, примерить их к своим планам на будущее...

В-третьих, громадное внимание мы уделили работе с клиентами. Прежде чем продать мебель, наши менеджеры-дизайнеры "впишут" ее в ваше помещение, наша сервисная служба не только доставит мебель по любому адресу в пределах края, но и соберет ее и установит согласно дизайн-проекту. Если у клиента на момент покупки не хватало средств, мы давали отсрочку платежа...

И, наконец, четвертое - команда. Мы никогда не переманивали специалистов у наших конкурентов. Свои кадры мы старались воспитывать сами по принципу: если хорош человек, то хорошего специалиста мы из него сделаем. Подход себя оправдал. Сегодня кадровой текучки в "РосОфиСе" практически нет. Все те, кто работал у нас два-три года назад, работают и теперь. Хотя за это время наш коллектив увеличился вдвое.

Богатырь снимает латы

Просматривая сегодня рекламные объявления, невольно задаешься вопросом: где теперь прежние лидеры мебельного рынка? Иных уж нет, другие предпочли уйти под вывески крупных "федеральных" торговых сетей. А "РосОфиС" остался самим собой. При этом он в пять раз увеличил торговые площади своего салона на Посьетской, 14. Его бренд набрал вес и сам теперь воспринимается как "федеральный" - в Приморье, во всяком случае. Более того, по опросам рейтинговых агентств примерно каждый шестой покупатель офисной мебели в крае первым делом называет именно компанию "РосОфиС".

- Очевидно, - продолжает Валерий Кузин, - когда стратегическая цель достигнута, стратегия должна быть скорректирована. С нашей помощью российская мебель утвердилась на рынке. Теперь мы готовы работать с любыми производителями, кто предлагает качественную конкурентоспособную продукцию, в том числе и зарубежными.

Недавно, например, "РосОфиС" заключил договор на поставку кресел бизнес-класса с корейской компанией. Российским предприятим в это сегменте рынка пока похвастаться нечем. Готовится договор с южно-китайской заводом на поставку офисных диванов и кресел отличного качества и по отличной цене. Ну и, конечно, самую дорогую мебель для топ-менеджеров компания заказывает у своих итальянских партнеров. Ведь максимальная стоимость российских кабинетов класса "Президент" ограничивается пока потолком в 3-4 тыс. евро. А для "итальянцев" и 15 тыс. не предел.

А за счет каких резервов теперь "РосОфиС" собирается бороться с конкурентами, в числе которых появились за последние годы и крупные сетевые операторы. Так вот в том-то и фишка...

- Сегодня мы позиционируем себя именно как приморскую, владивостокскую, компанию, - говорит Валерий Кузин. - Компанию со свом стилем, своей клиентурой, своими кадрами, своим брендом. "РосОфиС" известен в Приморском крае лучше чем многие всероссийские бренды. И по объему продаж не уступает им.

Да, "сетевики" располагают гораздо большими возможностями. Да, их стандартная бизнес-схема проверена в десятках регионов. Их персонал профессионально улыбчив и предупредителен... Но они - везде одинаковы, как биг-мак "Макдоналдс". В то время как покупатели хотят от продавцов персонального отношения, персональных улыбок, персональной искренней, а не "служебной" заботы.

- Если прежде наш богатырь воевал с "иностранным товаром" мечом, то теперь предлагает конкурентам соперничество другого рода. Что выгоднее: холодный расчет или искренние, партнерские отношения между покупателем и продавцом?

- Людям свойственно испытывать гордость за все лучшее, что выросло на их земле. Будь то олимпийский чемпион, популярный актер или известная торговая марка. Это нормально. И в этом сегодня коллектив компании "РосОфиС" видит залог своего светлого будущего.

Александр Ткачев, "Золотой Рог".

