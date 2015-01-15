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Хабаровский "Порт Ванино" в 2014 году увеличил перевалку грузов на 2%

15 Января 2015, 13:08 | Владивосток

Большая часть пришлась на экспортный уголь

ОАО "Ванинский морской торговый порт" ("Порт Ванино", Хабаровский край) в 2014 года увеличил перевалку грузов на 2% по сравнению с 2013 годом - до более 7,2 млн тонн, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе компании.

Объем экспортных грузов увеличился на 5% и достиг показателя в 5,2 млн тонн.

При этом перевалка угля выросла на 13% и достигла 4,4 млн тонн. Помимо угля, на экспорт было перегружено около 450 тыс. тонн лесопродукции и 390 тыс. тонн черных металлов.

"Работа порта в 2014 году была организована таким образом, что объемы завозимых грузов соответствовали объемам вывоза. В зимний, самый сложный период между ОАО "Порт Ванино" и грузоотправителями были заключены соглашения о применении мер против смерзаемости угля. Это, в свою очередь, позитивно повлияло на темпы выгрузки вагонов с углем. Полагаю, совместные усилия портовиков, железнодорожников и грузоотправителей и впредь будут эффективными, а 2015 год станет для нас годом стабильного роста", - отметил генеральный директор ОАО "Порт Ванино" Игорь ПРИЩЕПОВ.

ОАО "Ванинский морской торговый порт" - крупнейшая стивидорная компания в порту Ванино. С Сахалином порт связывает железнодорожная паромная линия Ванино-Холмск.

ЗАО "Титан" (принадлежит "дочке" ОАО "РЖД" и структуре НПФ "Благосостояние") владеет 18,75% уставного капитала (24,99% обыкновенных акций), "Оперн Трейд Лтд." - 17,76% (23,68%), "Статула Холдинг Лтд." - 16,23% (21,64%). "Мечел-Транс" (входит в группу "Мечел" - 0,6% обыкновенных акций.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток

Фото Валерия СПИДЛЕНА.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: уголь  порт  ванино 



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